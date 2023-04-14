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Belarus: Gerekirse ülkemize stratejik nükleer silah da yerleştirilebilir, sahalarımızı hazırlıyoruz
Belarus: Gerekirse ülkemize stratejik nükleer silah da yerleştirilebilir, sahalarımızı hazırlıyoruz
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülkesine ileride stratejik nükleer silah yerleştirilmesi olasılığını dışlamadığını belirtti. Hrenin, bu olasılığa karşı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:45+0300
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Belarus Savunma Bakanı Hrenin, bir basın toplantısı sırasında, “Gerekmesi hâlinde stratejik nükleer silahımız da olacak. Mevcut sahalarımızı şimdiden bunun için hazırlıyoruz” dedi. “Düşmanca söylemler devam ederse, Belarus’a stratejik nükleer silah yerleştirilmesi ikinci adımımız olacak” uyarısında bulunan Hrenin, şöyle devam etti: “Güç kullanılmasına muhakkak güç kullanarak yanıt vereceğiz. Zira Batı, bundan başka bir şeyden anlamıyor.” Hrenin, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirecek olmasına ilişkinse, söz konusu silahların ülkesine karşı başlatılan ‘yoğun enformasyon çatışması’ sebebiyle konuşlandırılacağını belirtti. ‘Belarus'a konuşlandırılacak Rus taktik nükleer silahları, bizimle üsttenci biçimde konuşabileceklerini sananlarar karşı bir nevi ilaç görevi görecekler' Bununla beraber ‘kimsenin bu silahlardan korkmaması gerektiğini’ kaydeden Belarus Savunma Bakanı, “Kimse bu silahları kullanmayı planlamıyor. Bu silahlar ciddi bir caydırıcılık faktörü olarak Belarus’ta bulunacaklar. Yani, bizimle hâlâ üsttenci bir şekilde konuşabileceklerini sanan ağrılı başlara karşı bir nevi ilaç görevi görecekler” ifadelerini kullandı.
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rusya, belarus, avrupa, nükleer silah
rusya, belarus, avrupa, nükleer silah

Belarus: Gerekirse ülkemize stratejik nükleer silah da yerleştirilebilir, sahalarımızı hazırlıyoruz

16:45 14.04.2023 (güncellendi: 16:47 14.04.2023)
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülkesine ileride stratejik nükleer silah yerleştirilmesi olasılığını dışlamadığını belirtti. Hrenin, bu olasılığa karşı, Belarus’un mevcut sahalarının söz konusu silahların yerleştirilebilmesi için hazırlanmakta olduğunu ekledi.
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, bir basın toplantısı sırasında, “Gerekmesi hâlinde stratejik nükleer silahımız da olacak. Mevcut sahalarımızı şimdiden bunun için hazırlıyoruz” dedi.
“Düşmanca söylemler devam ederse, Belarus’a stratejik nükleer silah yerleştirilmesi ikinci adımımız olacak” uyarısında bulunan Hrenin, şöyle devam etti: “Güç kullanılmasına muhakkak güç kullanarak yanıt vereceğiz. Zira Batı, bundan başka bir şeyden anlamıyor.”
Hrenin, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirecek olmasına ilişkinse, söz konusu silahların ülkesine karşı başlatılan ‘yoğun enformasyon çatışması’ sebebiyle konuşlandırılacağını belirtti.

‘Belarus'a konuşlandırılacak Rus taktik nükleer silahları, bizimle üsttenci biçimde konuşabileceklerini sananlarar karşı bir nevi ilaç görevi görecekler'

Bununla beraber ‘kimsenin bu silahlardan korkmaması gerektiğini’ kaydeden Belarus Savunma Bakanı, “Kimse bu silahları kullanmayı planlamıyor. Bu silahlar ciddi bir caydırıcılık faktörü olarak Belarus’ta bulunacaklar. Yani, bizimle hâlâ üsttenci bir şekilde konuşabileceklerini sanan ağrılı başlara karşı bir nevi ilaç görevi görecekler” ifadelerini kullandı.
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