https://sputniknews.com.tr/20230414/bakan-nebati-enflasyon-tek-haneli-seviyelere-dusunceye-kadar-mucadelemizden-asla-taviz-vermeyecegiz-1069694005.html

Bakan Nebati: Enflasyon tek haneli seviyelere düşünceye kadar mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Nebati: Enflasyon tek haneli seviyelere düşünceye kadar mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürünceye kadar da bu... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T20:40+0300

2023-04-14T20:40+0300

2023-04-14T20:46+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069692684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22bc411abd3f3cee8c6f379e664a11a0.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday olduğu Mersin'de milletvekili tanıtım toplantısına katıldı. AK Parti Mersin milletvekili adayı olan Nebati, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Nebati, ramazan gününde, insanı, tarihi, yaylaları, narenciye bahçeleri, sahil yolları ve her yanı güzellikle bezenmiş Mersin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Yakın zamanda yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu ramazanı buruk duygularla idrak ettiklerini dile getiren Nebati, "asrın felaketi"nde her kesimden insanın sergilediği asrın dayanışmasının, kendilerini bir arada tutan kardeşlik bağlarının ne denli sağlam olduğu gösterdiğini vurguladı.Bakan Nebati, Mersinlilerin depremzedelerin de yanına koştuğunu, aşını, ekmeğini ve evini onlarla tereddütsüz paylaştığını belirtti.Mersin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na güçlü adımlarla taşımak için hazır olduklarını aktaran Nebati, "Türkiye Yüzyılı için doğru adam Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz, Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.Nebati, 21 yıl önceki Türkiye'de istikrarsız koalisyon hükümetlerinin kriz ve sayısız sorunlara sebep olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:'Ayasofya'yı yıllar sonra yeniden ibadete açan iradenin ta kendisiyiz'Bakan Nebati, 21 yılda her alanda elde ettikleri kazanımlar sayesinde o umutsuz eski günleri, o eski Türkiye'yi tarihin tozlu sayfaları arasında bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:Nebati, 12 milyonu aşan üye sayısıyla ülkenin açık ara en büyük sivil toplum örgütü olan AK Parti'nin tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle durmadan ve yorulmadan yürüyenlerin, asırlık eser ve hizmetlere imza atanların partisi olduğunu ifade etti.Bu 21 yıllık sürede, sadece savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri atılımların başlı başına binlerce sayfalık bir destan olduğunu aktaran Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:'Son 50 yıllık tarihimizin en iyi büyümesini gerçekleştirdik'Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ülkenin IMF'ye olan tüm borçlarını kapattıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:Bakan Nebati, istihdam, ihracat, KOBİ'lerin sayısı ve turizm gelirleriyle ilgili bilgi vererek, büyüyen ve güçlenen ekonomi sayesinde ücretli çalışan vatandaşların refah düzeyini de artırdıklarını vurguladı.Çarpıtılmış bazı rakamlarla karamsarlık yayma yarışındakilere asla kulak asılmaması gerektiğini dile getiren Nebati, 2002'de ticari kredilerin milli gelire oranı yüzde 11,7 seviyesindeyken bunu da 2022 yılında 45,3'e kadar taşıdıklarını anlattı.'Togg nerede?' diye soranlara nazire olsun diye aracımızla geldik'Nebati, Türkiye'nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracı ve milli gururu Togg'u da planladıkları şekilde yollara çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:'Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yakın gelecekte ülkemizin hizmetine sunacağız'Nebati, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımları art arda attıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 54,5'e çıkardıklarını söyledi.Karadeniz'de keşfettikleri doğalgazı 20 Nisan'da devreye alarak Türkiye'nin bir hayalini de AK Parti hükümeti olarak gerçekleştireceklerini anlatan Nebati, şöyle devam etti:Nebati, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürene kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bizler bu sorun karşısında 'Enflasyon yeter ki düşsün, işsizlik artsa da olur' ya da 'Üretim daralırsa daralsın, resesyon olursa olsun' gibi insanımızı hiçe sayan bir yaklaşımı benimsemiyoruz. İnsanımızın işine, ekmeğine, huzuruna göz diken ve bazı mümessillerin bizlere geçmişten bugüne içirmeye çalıştığı acı ilaçlarla, ezber reçetelerle değil, tedrici, bütüncül ve insan odaklı anlayışla ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Sorularına net ve somut ifadeler beklediğini aktaran Nebati, "Şimdi de Mersin'imizden 7’li masaya bir kez daha sormak istiyorum. Cevabı aralarından kimin vereceği de meçhul ancak kaçamak değil, net ve somut ifadeler bekliyorum. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz, faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Buna cevap vermeyecekler biliyorum" diye konuştu.''Durmak yok, yola devam' diyeceğiz'Mersin'in 2002'den bu yana en büyük kalkınma hamlelerini en iyi değerlendiren kentlerden olduğunu ifade eden Nebati, kentin ihracat, istihdam ve üretim rakamları hakkında bilgi verdi.Kent için yürütecekleri çalışmaları anlatan Nebati, yatırımlar, esnafa sağlanan destekler, organize sanayi bölgeleri çalışmaları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin'e hizmet için gönderildiğini ve kente hizmetkar olmak için geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:Çalışacaklarını, koşturacaklarını dile getiren Nebati, "Çünkü tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyen anlayışın takipçisiyiz. Liderimiz, genel başkanımız 14 Mayıs'ta zafer konuşması yapacak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Erdoğan'la beraber yürüyeceğiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Tek bir seçmen kalmayıncaya kadar dokunacağız, elimizi omuzlarına koyacağız. Elini sıkacağız, elini öpeceğiz, sarılacağız. Saçını okşayacağız çocukların, onlara diyeceğiz ki: 'Size hizmetkar olmaya geldik.' Ter akıtacağız, Mersin ve Türkiye için" diye konuştu.Nebati, kendilerinde heyecan olduğunu ve tüm seçmenleri ziyaret edeceklerini vurgulayarak, "Bize sakinlik yakışır mı? Bizde heyecan var, heyecan. Bizde sakinlik olmaz. Koşturacağız hep beraber. 1 milyon 300 bin seçmeni ziyaret edeceğiz. Durmak yok, çalışacağız. Aslan gibi adaylarımız var, çalışmaya hazır. Merak etmeyin bu ülke 'Bay bay Kemal', 'Hay hay Recep Tayyip Erdoğan' diyecek, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.'Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır'Nebati, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim sisteminin beşeri ve fiziki kaliteli göstergelerini en üst düzeye getireceklerini söyledi."Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır. Sağlıkta hizmet sunum kalitesini artıracağız, tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi geliştireceğiz" diyen Nebati, şunlari ifade etti:Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer konularda da bilgi veren Nebati, "Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatini tam güvende hissetmesi, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli esaslarından biri olacaktır. Milli menfaatlerin muhafazası, bölgesel istikrarın temini ve idamesi ve adil bir küresel düzenin kurulması amaçları doğrultusunda etkin dış politika sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.'Milletimiz güçlü yarınlarımızı asla riske etmeyecektir'Türkiye'nin kritik bir seçimin eşiğinde olduğunu belirten Nebati, "Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 1990'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gelgitlerine bir kez daha teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve milletvekili adaylarının da konuşma yaptığı programda Türkiye Ekonomi Yüzyılı Filmi gösterildi.Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-nebati-enflasyondaki-dusus-uretimle-ihracatla-ve-istihdamla-kalici-hale-geliyor-1069464987.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, ekonomi, enflasyon