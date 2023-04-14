Bakan Nebati: Enflasyon tek haneli seviyelere düşünceye kadar mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz
20:40 14.04.2023 (güncellendi: 20:46 14.04.2023)
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürünceye kadar da bu mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday olduğu Mersin'de milletvekili tanıtım toplantısına katıldı.
AK Parti Mersin milletvekili adayı olan Nebati, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Nebati, ramazan gününde, insanı, tarihi, yaylaları, narenciye bahçeleri, sahil yolları ve her yanı güzellikle bezenmiş Mersin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Yakın zamanda yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu ramazanı buruk duygularla idrak ettiklerini dile getiren Nebati, "asrın felaketi"nde her kesimden insanın sergilediği asrın dayanışmasının, kendilerini bir arada tutan kardeşlik bağlarının ne denli sağlam olduğu gösterdiğini vurguladı.
Bakan Nebati, Mersinlilerin depremzedelerin de yanına koştuğunu, aşını, ekmeğini ve evini onlarla tereddütsüz paylaştığını belirtti.
Mersin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na güçlü adımlarla taşımak için hazır olduklarını aktaran Nebati, "Türkiye Yüzyılı için doğru adam Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz, Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
Nebati, 21 yıl önceki Türkiye'de istikrarsız koalisyon hükümetlerinin kriz ve sayısız sorunlara sebep olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"28 Şubat'ın gölgesinde geçen 2000'li yılların başlarında, sadece siyasal krizlerle değil, insanımızın en temel haklarına yönelik sistemli demokrasi ihlallerinin olduğu, teröre her gün köy öğretmenlerini, korucularını şehit veren, sınır güvenliğini dahi sağlamakta zorlanan, kendi tarihine ve öz değerlerine adeta üvey evlat muamelesi yapan, vesayet zihniyetinin hüküm sürdüğü bir ülke ve adeta tam bir iktisadi buhran ortamıyla karşılaşırız 21 yıl öncesinin Türkiye'sinde. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan anayasa fırlatma krizini, rahmetli Ecevit o zaman bir 'devlet krizi' olarak nitelemişti. O vakitler gecelik faizlerin bir ara tam yüzde 7 bin 500'lere kadar fırlamış olduğunu da hatırlatmak isterim. Ekonominin çarklarını ancak IMF'den gelen taşıma suyla, onu da ağır aksak döndürebilen, memur maaşı ödemelerini dahi yapmakta güçlük çeken bir Türkiye gerçeğini de hatırlayın."
'Ayasofya'yı yıllar sonra yeniden ibadete açan iradenin ta kendisiyiz'
Bakan Nebati, 21 yılda her alanda elde ettikleri kazanımlar sayesinde o umutsuz eski günleri, o eski Türkiye'yi tarihin tozlu sayfaları arasında bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ancak şimdi kalkıp 7’li koalisyona bir sorsanız, size AK Parti öncesi döneme dair kim bilir ne güzellemeler yaparlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. O dönemde bitmek bilmeyen kemer sıkma politikalarıyla adeta inleyen, inancı ve değerleri yüzünden sürekli horlanan milletimiz, gerçeğin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Biz geçmiştekiler gibi milletimize tepeden bakan, başörtüsünü 'bez parçası', seccadeyi 'halı parçası' olarak gören bir kibirden ve düşmanlıktan da asla beslenmiyoruz. Tam tersine bizler, 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarını kalbine nakşetmiş olan ve ecdadımızın bize emaneti Ayasofya'yı yıllar sonra yeniden ibadete açan iradenin ta kendisiyiz."
Nebati, 12 milyonu aşan üye sayısıyla ülkenin açık ara en büyük sivil toplum örgütü olan AK Parti'nin tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle durmadan ve yorulmadan yürüyenlerin, asırlık eser ve hizmetlere imza atanların partisi olduğunu ifade etti.
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-
Bu 21 yıllık sürede, sadece savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri atılımların başlı başına binlerce sayfalık bir destan olduğunu aktaran Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha geçtiğimiz günlerde en büyük ve en ağır helikopterler ile İHA'ların dahi iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olan TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize teslim etti. Bugün yerli ve milli İHA'larımıza, SİHA'larımıza, tanklarımıza, helikopterlerimize, füze sistemlerimize, son teknolojiyle donatılmış milli muharip uçağımıza, Kızılelma'mıza ve daha nice başarımıza tüm dünya adeta gıptayla bakıyor. Bu yaptıklarımız nedir? Bunlar, vatan sevgisinin işte ta kendisidir. Biz tüm bunları, hain darbe girişimleri karşısında tankların önünde durmaktan asla çekinmeyen, demokrasi aşığı milletimizin sağlam iradesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle başardık. Sayısız hastaneleri, okulları, sanayi tesislerini, köprüleri, yolları, Marmarayları, Avrasyaları, barajları ve daha nice asırlık hizmetleri 21 yıla sığdıran biziz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ekibi, bu millet."
'Son 50 yıllık tarihimizin en iyi büyümesini gerçekleştirdik'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ülkenin IMF'ye olan tüm borçlarını kapattıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"2002 yılında 238 milyar dolar seviyesinde olan gayrisafi yurt içi hasılamızı 2022 yılında tam 905,5 milyar dolara kadar taşıdık. Biz ne yaptık? 2002 yılında 46,3 milyar dolar olan yatırımları 2022 yılında 268,3 milyar dolar seviyesine çıkardık. Biz ne yaptık? İnsan odaklı Türkiye Ekonomi Modelimizle büyümede, istihdamda, ihracatta, turizmde tarihi rekorlar kırdık. Hem de tüm bunları, küresel sarsıntıların zirve yaptığı, adeta krizler çağı olarak tarihe geçecek olan bir dönemde, tüm engelleme girişimlerine, tüm mesnetsiz saldırılara rağmen yaptık. 2021 yılında yüzde 11,4'lük bir büyüme oranıyla son 50 yıllık tarihimizin en iyi büyümesini gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiği, küresel resesyon kaygılarıyla geçen 2022'de sağladığımız yüzde 5,6'lık büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı başardık."
Bakan Nebati, istihdam, ihracat, KOBİ'lerin sayısı ve turizm gelirleriyle ilgili bilgi vererek, büyüyen ve güçlenen ekonomi sayesinde ücretli çalışan vatandaşların refah düzeyini de artırdıklarını vurguladı.
Çarpıtılmış bazı rakamlarla karamsarlık yayma yarışındakilere asla kulak asılmaması gerektiğini dile getiren Nebati, 2002'de ticari kredilerin milli gelire oranı yüzde 11,7 seviyesindeyken bunu da 2022 yılında 45,3'e kadar taşıdıklarını anlattı.
'Togg nerede?' diye soranlara nazire olsun diye aracımızla geldik'
Nebati, Türkiye'nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracı ve milli gururu Togg'u da planladıkları şekilde yollara çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bakan Nebati Togg ile geldi buraya, kapının önünde. 'Togg nerede?' diye soranlara nazire olsun diye aracımızla geldik. Bu temeli attığımızda 'Neyin temelini atıyorlar?', fabrikanın binası yükselmeye başladığı zaman 'Bunun içi boş.' dediler. İçine makineler gelmeye başladığında 'Hani araç?' dediler. Yürüyen banttan ilk Togg aşağı indiğinde 'Bu burada üretilmedi.' dediler. Seri üretime başlayıp yollarda görülmeye başlayınca 'Aynı aracı bakanlar farklı zamanlarda kullanıyor.' dediler. Araca dokunup, aracın gerçek olduğunu görünce, 'Hani bunun egzozu?' diye sormaya başladılar. Bunun için gören göz, duyan kulak ve bir şuur lazım. Hatırlayın köprüde de Avrasya'da da 'Olmaz' dediler. 'İkinci, üçüncü köprüye ne ihtiyaç var?' dediler. Havaalaanına 'Ne ihtiyaç var, niye yapıyoruz?' dediler. Şehir hastanesini gereksiz gördüler. İşte bunlar hepsi aynı cibiliyette olan insanlar. Bugün 7’li koalisyon ortaklarının, bizlere 'Yapamazsınız, ne gerek var ki şimdi buna, bunu asla başaramazsınız.' dedikleri ancak milletimizin çok uzun yıllardır hayallerini süsleyen hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Allah'ın izniyle ülkemiz için Mersin'imiz için daha neler neler yapacağız."
'Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yakın gelecekte ülkemizin hizmetine sunacağız'
Nebati, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımları art arda attıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 54,5'e çıkardıklarını söyledi.
Karadeniz'de keşfettikleri doğalgazı 20 Nisan'da devreye alarak Türkiye'nin bir hayalini de AK Parti hükümeti olarak gerçekleştireceklerini anlatan Nebati, şöyle devam etti:
"Ülkemizin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yakın gelecekte ülkemizin hizmetine sunacağız. İlk elektrik üretimini 2024 yılında yapacağız. Mersin'deki bu tesisimiz, ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'luk kısmını tek başına ve çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan karşılayacaktır. Şimdi gidip 7'li koalisyona sorsanız, bu ortak ve asırlık kazanımlarımızın bir tekini bile asla dile getirmez, kesinlikle takdir etmezler. Enflasyon meselesi üzerinden kara propaganda yapmak ve oy peşinde pembe hayaller dağıtmak dışında neredeyse hiçbir milli davamızın arkasında durmazlar. Küresel sarsıntıların eşliğinde, tüm dünyayla birlikte bizim de sorunumuz haline gelen enflasyonla mücadele konusunda elbette taviz vermiyoruz. Nitekim, geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren gerileme eğilimine giren ve mart ayında yüzde 50,5 seviyesine gelen enflasyon, her geçen gün aşağı doğru belini kıra kıra iniyor."
Nebati, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürene kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bizler bu sorun karşısında 'Enflasyon yeter ki düşsün, işsizlik artsa da olur' ya da 'Üretim daralırsa daralsın, resesyon olursa olsun' gibi insanımızı hiçe sayan bir yaklaşımı benimsemiyoruz. İnsanımızın işine, ekmeğine, huzuruna göz diken ve bazı mümessillerin bizlere geçmişten bugüne içirmeye çalıştığı acı ilaçlarla, ezber reçetelerle değil, tedrici, bütüncül ve insan odaklı anlayışla ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-
Sorularına net ve somut ifadeler beklediğini aktaran Nebati, "Şimdi de Mersin'imizden 7’li masaya bir kez daha sormak istiyorum. Cevabı aralarından kimin vereceği de meçhul ancak kaçamak değil, net ve somut ifadeler bekliyorum. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz, faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Buna cevap vermeyecekler biliyorum" diye konuştu.
''Durmak yok, yola devam' diyeceğiz'
Mersin'in 2002'den bu yana en büyük kalkınma hamlelerini en iyi değerlendiren kentlerden olduğunu ifade eden Nebati, kentin ihracat, istihdam ve üretim rakamları hakkında bilgi verdi.
Kent için yürütecekleri çalışmaları anlatan Nebati, yatırımlar, esnafa sağlanan destekler, organize sanayi bölgeleri çalışmaları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.
Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin'e hizmet için gönderildiğini ve kente hizmetkar olmak için geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Siz Bakanın yanındasınız. Siz Cumhurbaşkanı'mızın yanındasınız. Cumhurbaşkanı'mız ne diyor?: 'Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' diyor. Onun da bir bakanı Mersin'e hizmet etmek için gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Gençlere daha fazla hizmet etmek, Mersin'deki gençlerimizi daha iyi noktalara taşımak için git, hizmetkar ol.' dedi. Tüm ilçelerimizle hep beraber 'Mersin', 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz."
Çalışacaklarını, koşturacaklarını dile getiren Nebati, "Çünkü tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyen anlayışın takipçisiyiz. Liderimiz, genel başkanımız 14 Mayıs'ta zafer konuşması yapacak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Erdoğan'la beraber yürüyeceğiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Tek bir seçmen kalmayıncaya kadar dokunacağız, elimizi omuzlarına koyacağız. Elini sıkacağız, elini öpeceğiz, sarılacağız. Saçını okşayacağız çocukların, onlara diyeceğiz ki: 'Size hizmetkar olmaya geldik.' Ter akıtacağız, Mersin ve Türkiye için" diye konuştu.
Nebati, kendilerinde heyecan olduğunu ve tüm seçmenleri ziyaret edeceklerini vurgulayarak, "Bize sakinlik yakışır mı? Bizde heyecan var, heyecan. Bizde sakinlik olmaz. Koşturacağız hep beraber. 1 milyon 300 bin seçmeni ziyaret edeceğiz. Durmak yok, çalışacağız. Aslan gibi adaylarımız var, çalışmaya hazır. Merak etmeyin bu ülke 'Bay bay Kemal', 'Hay hay Recep Tayyip Erdoğan' diyecek, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
'Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır'
Nebati, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim sisteminin beşeri ve fiziki kaliteli göstergelerini en üst düzeye getireceklerini söyledi.
"Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır. Sağlıkta hizmet sunum kalitesini artıracağız, tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi geliştireceğiz" diyen Nebati, şunlari ifade etti:
" Yeni dönemde savunma sanayisindekine benzer bir atılımı ilaç ve tıbbi sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece katma değeri ve AR-GE yoğunluğu yüksek olan bu sektörlerde ülkemiz önemli bir üretim üssü haline gelecektir. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni uygulamaya alarak her hanenin gelirinin belirli bir seviyenin üzerinde olmasını sağlayacağız. Çok daha adil bölüşen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye'nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız. 2024-2028 dönemi için yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme hedefliyoruz. Böylece 2028 yılı sonunda milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara ulaşmasını ve kişi başı gelir düzeyinin ise 16 bin dolara yükselmesini öngörüyoruz. Şu an 255 milyar dolar olan ihracatımızı 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükselteceğiz. Bu büyüme ve ihracat artışı sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine düşüreceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Bütçe disiplinini temel ilkemiz olarak korumaya devam edeceğiz. Hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştıracağız. Milli bir mesele olarak gördüğümüz tarımsal üretimi geliştireceğiz, tarımda verimliliği ve katma değeri artıracağız."
Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer konularda da bilgi veren Nebati, "Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatini tam güvende hissetmesi, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli esaslarından biri olacaktır. Milli menfaatlerin muhafazası, bölgesel istikrarın temini ve idamesi ve adil bir küresel düzenin kurulması amaçları doğrultusunda etkin dış politika sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
'Milletimiz güçlü yarınlarımızı asla riske etmeyecektir'
Türkiye'nin kritik bir seçimin eşiğinde olduğunu belirten Nebati, "Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 1990'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gelgitlerine bir kez daha teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:
"İnancım tamdır ki milletimiz doğru zamanda doğru adımı her zaman olduğu gibi bu sefer de atacak, güçlü yarınlarımızı asla riske etmeyecektir. Üretim, ticaret ve lojistik merkezi olan Mersin'imizi Türkiye Yüzyılı'nda şaha kaldırmak için bizler yarın değil hemen şimdi kollarımızı sıvadık. Mersin'in küresel bir şehir olma yolunda yıldızını sürekli yükseltmek temel hedefimizdir. Bu vesileyle 13 milletvekili adayımız, il teşkilatımız ve mevcut vekillerimizle çalışacağız. Seçim akşamında birbirimizi tebrik edeceğiz. Kıymetli Mersinli kardeşlerimizin gönlüne taht kurabilecek eser ve hizmetleri sunabilmek için sizin desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz."
AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve milletvekili adaylarının da konuşma yaptığı programda Türkiye Ekonomi Yüzyılı Filmi gösterildi.
Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle tamamlandı.