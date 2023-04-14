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Bakan Kirişci: Tarımda planlı dönemi Eylül 2023'ten itibaren resmen başlatmış olacağız
Bakan Kirişci: Tarımda planlı dönemi Eylül 2023'ten itibaren resmen başlatmış olacağız
Bakan Kirişci, tarımda planlı döneme geçileceğini belirterek, "Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
vahit kirişci
tarım
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale'de bir otelde tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla başlayan son yıllardaki süreçte tarımda, gıdada 'milliyetçilik' kavramının öne çıktığını söyledi.Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle 9 kanunda 40 maddede değişikliğe gittiklerini anımsatan Kirişci, "Şu anda ikincil mevzuatlar hazırlanıyor. Süratle uygulamaya geçirilecek" ifadesini kullandı.Bakan Kirişci, geçen yıl 1 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamasını da hayata geçirdiklerini, tüm tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu sayede uzağı yakın hale getirdiğini anlattı.Kirişci, tarımda planlı dönem başladığını belirterek, şöyle devam etti: "İnşallah Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Şu anda ikinci mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız. Üreticilerimize alternatifler sunacağız ve onları yönlendireceğiz. Çünkü 1 yıl para kazanan ertesi yıl o aynı üründen zarar eden bir üretici olsun istemiyoruz. Bu risklerden üreticimizi kurtarmak istiyoruz. Planlı tarımın gereği olarak arz fazlası bir ürün yaşanmayacak. Bunu da sağlayacak olan, ikinci ayağı sözleşmeli üretim. Tarafların hukukunu gözeten, cayma hakkıyla ilgili haklarını da yine aynı şekilde koruyan ama caymanın da bedelini açık açık belirten bir düzenleme. Burada alım garantisi var. Burada fiyat garantisi var. Burada kesinlikle ve kesinlikle arz fazlası veya arz açığı gibi bir uygulamaya da muhatap kimse olmayacak."Düzenleme yapılan kanun maddelerine Bakanlığın ÇKS dışında başka kayıtları da desteklemelerde esas almasına ilişkin hüküm koyduklarını bildiren Kirişci, "A şahsının ÇKS'ye kayıt yaptıramamasına neden olan bütün gerekçeleri bir kenara bırakıyoruz. Biz sadece o A üreticisinin tarlada, bağda, bahçede, nerede bir tarımsal faaliyeti varsa o tarımsal faaliyetini bize göstermesini ve eğer bir koordinat belirlenecekse onun koordinatlarının belirlenmesiyle kayıt altına alınmasını destekleme için yeterli bulacağız. Burada dolayısıyla yüzde 100'e varan bir kayıtlılık oranı söz konusu olacak" diye konuştu.Orman köylüsüne destekKirişci, mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdıklarını dile getirerek, "Mülk sahibi, mülk sahibi olmaya devam edecek, 2 yıldan fazla tarlasını, arazisini boş bırakanlara biz şunu diyeceğiz: 'Bak 2 yıl boş bıraktın ama bundan sonra boş bırakmaya devam ederseniz biz bu araziyle ilgili bilgileri alacağız. Burayı kiralamak isteyenlere kiraya vereceğiz. Kiradan elde edeceğimiz gelirleri de sizin hesabınıza aktaracağız' Böylelikle Türkiye'de bir karış toprak boş kalmamış olacak" bilgisini paylaştı.Orman köylülerine de değinen Kirişci, şunları dile getirdi: "Orman emvalinin satışından elde edilen gelirden yüzde 10 orman köylüsüne destek sağlayacağız. İkinci olarak orman köylüsü yakacak için veya bina yapımı için kereste ihtiyacı var, oduna ihtiyacı var. Burada maliyet üzerinden yüzde 70 iskonto yapacağız. Kooperatifler marifetiyle kesilen orman ürünleriyle ilgili yüzde 25'ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma imkanı vardı. Şimdi biz bu yüzde 20'nin yüzde 10'unu orman köylüsüne aktarmayı sağlayacağız. Orman köylüsü bu yüzde 10'luk aradaki fiyat farkını alacak."Kirişci, bakanlığın Çanakkale ile ilgili projelerini sektör temsilcileriyle paylaşarak, ülke genelinde tarım ve gıdaya dayalı organize sanayi bölgelerinin sayılarını artırmayı planladıklarını kaydetti.'Kırsala dönüş, akıllı köyler'Suyun önemine dikkati çeken Kirişci, "Tüm Türkiye'de önümüzdeki 5 yıllık sürede bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya geçireceğiz. Allah bunu bize inşallah gösterecek. Bu, üreticimizin sudan daha fazla istifade etmesini, suyu daha verimli kullanmasını ve bu ülkenin su kaynaklarının da etkin kullanılmasını sağlamış olacak" dedi.Gençlere ve kadınlara seslenen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yeni bir proje başlatıyoruz. Kırsala dönüş, akıllı köyler. Biz zamanında kırsalı terk ettik. Şehre gelip şehrin etrafında kendimize bir yaşam alanı aradık ama şimdi pandemide kırsalın değeri yeniden fark edildi. Şimdi tekrar kırsala dönüşler başladı. Burada da bir düzensizlik olmasın diye akıllı köyler ve bu akıllı köylerde şehrin bütün olumsuz yönlerini şehirde bırakacağız. Bütün olumlu yönlerini kırsala getireceğiz ve kırsalın kendi artılarıyla da birleştirip burada mutlu, müreffeh üreticiler oluşturacağız. İşte kırsalda 'Ben tarımla uğraşmak istiyorum, ben bitkisel üretimde, hayvansal üretimde faaliyette bulunmak istiyorum.' diyen gençlere, kadınlara arazi tahsisi yapacağız. Bu arazi tahsisi için üretimde gerekli olan finansmanı sağlayacağız sonra da ürettiklerine alım garantisi vereceğiz. Yani bir nevi kamu olarak biz sözleşmeli üretim yapacağız. Böylelikle şu anda 55-60 yaşlarında olan Türkiye'deki üretimde bulunanların yaş ortalamasını daha aşağılara çekmek ve gençleştirmek istiyoruz."Kirişci, kooperatif ve birliklere de değinerek, "Birliklerimizin ve kooperatiflerimizin daha başarılı olmaları için bir derecelendirmeye tabi tutacağız. Bu derecelendirme onlara özel birtakım ayrıcalıklarımızı da beraberinde getirecek. O birliklerin, o kooperatiflerin ortaklarına veya üyelerine özel krediler, özel imkanlar veya bir projeleri olduğunda onlara bir ilave puan vermiş olacağız. Tıpkı gençlere ve kadınlara verdiğimiz gibi" değerlendirmesinde bulundu.
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vahit kirişci, tarım
vahit kirişci, tarım

Bakan Kirişci: Tarımda planlı dönemi Eylül 2023'ten itibaren resmen başlatmış olacağız

22:04 14.04.2023
© AAVahit Kirişci
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Bakan Kirişci, tarımda planlı döneme geçileceğini belirterek, "Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale'de bir otelde tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla başlayan son yıllardaki süreçte tarımda, gıdada 'milliyetçilik' kavramının öne çıktığını söyledi.
Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle 9 kanunda 40 maddede değişikliğe gittiklerini anımsatan Kirişci, "Şu anda ikincil mevzuatlar hazırlanıyor. Süratle uygulamaya geçirilecek" ifadesini kullandı.
Bakan Kirişci, geçen yıl 1 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamasını da hayata geçirdiklerini, tüm tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu sayede uzağı yakın hale getirdiğini anlattı.
Kirişci, tarımda planlı dönem başladığını belirterek, şöyle devam etti: "İnşallah Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Şu anda ikinci mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız. Üreticilerimize alternatifler sunacağız ve onları yönlendireceğiz. Çünkü 1 yıl para kazanan ertesi yıl o aynı üründen zarar eden bir üretici olsun istemiyoruz. Bu risklerden üreticimizi kurtarmak istiyoruz. Planlı tarımın gereği olarak arz fazlası bir ürün yaşanmayacak. Bunu da sağlayacak olan, ikinci ayağı sözleşmeli üretim. Tarafların hukukunu gözeten, cayma hakkıyla ilgili haklarını da yine aynı şekilde koruyan ama caymanın da bedelini açık açık belirten bir düzenleme. Burada alım garantisi var. Burada fiyat garantisi var. Burada kesinlikle ve kesinlikle arz fazlası veya arz açığı gibi bir uygulamaya da muhatap kimse olmayacak."
Düzenleme yapılan kanun maddelerine Bakanlığın ÇKS dışında başka kayıtları da desteklemelerde esas almasına ilişkin hüküm koyduklarını bildiren Kirişci, "A şahsının ÇKS'ye kayıt yaptıramamasına neden olan bütün gerekçeleri bir kenara bırakıyoruz. Biz sadece o A üreticisinin tarlada, bağda, bahçede, nerede bir tarımsal faaliyeti varsa o tarımsal faaliyetini bize göstermesini ve eğer bir koordinat belirlenecekse onun koordinatlarının belirlenmesiyle kayıt altına alınmasını destekleme için yeterli bulacağız. Burada dolayısıyla yüzde 100'e varan bir kayıtlılık oranı söz konusu olacak" diye konuştu.

Orman köylüsüne destek

Kirişci, mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdıklarını dile getirerek, "Mülk sahibi, mülk sahibi olmaya devam edecek, 2 yıldan fazla tarlasını, arazisini boş bırakanlara biz şunu diyeceğiz: 'Bak 2 yıl boş bıraktın ama bundan sonra boş bırakmaya devam ederseniz biz bu araziyle ilgili bilgileri alacağız. Burayı kiralamak isteyenlere kiraya vereceğiz. Kiradan elde edeceğimiz gelirleri de sizin hesabınıza aktaracağız' Böylelikle Türkiye'de bir karış toprak boş kalmamış olacak" bilgisini paylaştı.
Orman köylülerine de değinen Kirişci, şunları dile getirdi: "Orman emvalinin satışından elde edilen gelirden yüzde 10 orman köylüsüne destek sağlayacağız. İkinci olarak orman köylüsü yakacak için veya bina yapımı için kereste ihtiyacı var, oduna ihtiyacı var. Burada maliyet üzerinden yüzde 70 iskonto yapacağız. Kooperatifler marifetiyle kesilen orman ürünleriyle ilgili yüzde 25'ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma imkanı vardı. Şimdi biz bu yüzde 20'nin yüzde 10'unu orman köylüsüne aktarmayı sağlayacağız. Orman köylüsü bu yüzde 10'luk aradaki fiyat farkını alacak."
Kirişci, bakanlığın Çanakkale ile ilgili projelerini sektör temsilcileriyle paylaşarak, ülke genelinde tarım ve gıdaya dayalı organize sanayi bölgelerinin sayılarını artırmayı planladıklarını kaydetti.

'Kırsala dönüş, akıllı köyler'

Suyun önemine dikkati çeken Kirişci, "Tüm Türkiye'de önümüzdeki 5 yıllık sürede bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya geçireceğiz. Allah bunu bize inşallah gösterecek. Bu, üreticimizin sudan daha fazla istifade etmesini, suyu daha verimli kullanmasını ve bu ülkenin su kaynaklarının da etkin kullanılmasını sağlamış olacak" dedi.
Gençlere ve kadınlara seslenen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yeni bir proje başlatıyoruz. Kırsala dönüş, akıllı köyler. Biz zamanında kırsalı terk ettik. Şehre gelip şehrin etrafında kendimize bir yaşam alanı aradık ama şimdi pandemide kırsalın değeri yeniden fark edildi. Şimdi tekrar kırsala dönüşler başladı. Burada da bir düzensizlik olmasın diye akıllı köyler ve bu akıllı köylerde şehrin bütün olumsuz yönlerini şehirde bırakacağız. Bütün olumlu yönlerini kırsala getireceğiz ve kırsalın kendi artılarıyla da birleştirip burada mutlu, müreffeh üreticiler oluşturacağız. İşte kırsalda 'Ben tarımla uğraşmak istiyorum, ben bitkisel üretimde, hayvansal üretimde faaliyette bulunmak istiyorum.' diyen gençlere, kadınlara arazi tahsisi yapacağız. Bu arazi tahsisi için üretimde gerekli olan finansmanı sağlayacağız sonra da ürettiklerine alım garantisi vereceğiz. Yani bir nevi kamu olarak biz sözleşmeli üretim yapacağız. Böylelikle şu anda 55-60 yaşlarında olan Türkiye'deki üretimde bulunanların yaş ortalamasını daha aşağılara çekmek ve gençleştirmek istiyoruz."
Kirişci, kooperatif ve birliklere de değinerek, "Birliklerimizin ve kooperatiflerimizin daha başarılı olmaları için bir derecelendirmeye tabi tutacağız. Bu derecelendirme onlara özel birtakım ayrıcalıklarımızı da beraberinde getirecek. O birliklerin, o kooperatiflerin ortaklarına veya üyelerine özel krediler, özel imkanlar veya bir projeleri olduğunda onlara bir ilave puan vermiş olacağız. Tıpkı gençlere ve kadınlara verdiğimiz gibi" değerlendirmesinde bulundu.
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