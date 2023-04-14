https://sputniknews.com.tr/20230414/arastirmaci-reha-ruhavioglu-hdp-tip-rekabeti-kayiplar-yaratacak-1069698104.html

Araştırmacı Reha Ruhavioğlu: HDP-TİP rekabeti kayıplar yaratacak

Araştırmacı Reha Ruhavioğlu: HDP-TİP rekabeti kayıplar yaratacak

Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü ve araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “TİP’e yönelik moral ve destek kesilmiş vaziyette. İstanbul ve İzmir gibi yerlerde TİP... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T22:58+0300

2023-04-14T22:58+0300

2023-04-14T22:58+0300

akşam postasi

türkiye işçi partisi (tip)

hdp

seçim

radyo

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Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü ve araştırmacı Reha Ruhavioğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu.Ruhavioğlu, "TİP ile HDP arasındaki listede ortaklaşamama konusu, HDP seçmeninin moral desteğini zayıflatıyor TİP’e karşı. TİP cenahından özellikle Erkan Baş’ın sanki tek muhalefet kendileriymiş gibi, sosyalistlerin ilk kez barajlı seçime gitmesi gibi, muhalif partiler arasında HDP saymaması, sosyalistler arasında HDP’yi saymaması gibi bir moral bozukluğu oldu. Bununla birlikte Demirtaş ve Kışanak’tan açıklamalar geldi. Listelerde ortaklaşamazsanız HDP’nin hele ki kendi aktörleri de bu eleştirilere katılmışken HDP seçmeninde moral ve destek kaybı yaşarsınız ki bu kaçınılmazdır" dedi.TİP'in Diyarbakır'da seçime giremeyeceğini ama 3-5 ay önce sorulmuş olsaydı TİP'e moral ve destek açısından önemli bir fark ortaya çıkacağını kaydeden Ruhavioğlu, "HDP’den TİP’le ilgili eskiden gelen olumlu mesajlar artık gelmiyor. TİP’e yönelik moral ve destek kesilmiş vaziyette. İstanbul ve İzmir gibi yerlerde TİP, HDP’ye rakip. Dolayısıyla ikisinin de Hatay’da ikisin de aynı anda milletvekili çıkaramaması gibi bir sonuç ortaya çıkması muhtemel. İstanbul’da Ahmet Şık’ın seçilebilmesi için diyelim ki 100 bin oy lazım ama diyelim ki Ahmet Şık 120 bin oy aldı. HDP’nin son milletvekili adayı da diyelim ki 20 bin oyla seçilmeyi kaybetti. TİP’in aldığı fazla oyun HDP’ye negatif yansıması gibi bir sonuç göreceğiz. O milletvekilinin Ak Parti’ye geçme gibi bir durumda durum çok sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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türkiye işçi partisi (tip), hdp, seçim, radyo