https://sputniknews.com.tr/20230414/alman-vekil-strack-zimmermann-ukraynaya-modern-savas-ucaklari-tedarik-etmenin-bir-anlami-yok-1069697926.html

Alman vekil Strack-Zimmermann: Ukrayna’ya modern savaş uçakları tedarik etmenin bir anlamı yok

Alman vekil Strack-Zimmermann: Ukrayna’ya modern savaş uçakları tedarik etmenin bir anlamı yok

Alman Federal Meclisi Üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ukrayna’nın Alman ordusunun hizmetinde olan Eurofighter veya Tornado gibi modern savaşçılara... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T22:53+0300

2023-04-14T22:53+0300

2023-04-14T22:53+0300

ukrayna krizi

almanya

marie-agnes strack-zimmerman

savaş uçağı

ukrayna

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Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekili Strack-Zimmermann, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Leopard tanklarının Ukrayna’ya nakledilmesi kararının savaş uçaklarıyla ilgili tartışmaya yol açmasını gereksiz buluyorum. Ukrayna semalarında Alman Eurofighter veya Tornado göremiyorum” ifadelerini kullandı.Öte yandan Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Sovyet yapımı MiG’leri verme planlarına destek veren Alman politikacı, Ukraynalıların bu uçakları kullanabildiğini kaydetti.Strack-Zimmermann, “Şimdi önemli olan Ukrayna’ya gönderilen silahlar için mühimmat ve bileşen tedarik etmek” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/bloomberg-ukraynanin-abdeki-destekcileri-karsi-taarruza-supheyle-yaklasiyor-1069697076.html

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