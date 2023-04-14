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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/alman-vekil-strack-zimmermann-ukraynaya-modern-savas-ucaklari-tedarik-etmenin-bir-anlami-yok-1069697926.html
Alman vekil Strack-Zimmermann: Ukrayna’ya modern savaş uçakları tedarik etmenin bir anlamı yok
Alman vekil Strack-Zimmermann: Ukrayna’ya modern savaş uçakları tedarik etmenin bir anlamı yok
Alman Federal Meclisi Üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ukrayna’nın Alman ordusunun hizmetinde olan Eurofighter veya Tornado gibi modern savaşçılara... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T22:53+0300
2023-04-14T22:53+0300
ukrayna krizi
almanya
marie-agnes strack-zimmerman
savaş uçağı
ukrayna
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Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekili Strack-Zimmermann, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Leopard tanklarının Ukrayna’ya nakledilmesi kararının savaş uçaklarıyla ilgili tartışmaya yol açmasını gereksiz buluyorum. Ukrayna semalarında Alman Eurofighter veya Tornado göremiyorum” ifadelerini kullandı.Öte yandan Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Sovyet yapımı MiG’leri verme planlarına destek veren Alman politikacı, Ukraynalıların bu uçakları kullanabildiğini kaydetti.Strack-Zimmermann, “Şimdi önemli olan Ukrayna’ya gönderilen silahlar için mühimmat ve bileşen tedarik etmek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/bloomberg-ukraynanin-abdeki-destekcileri-karsi-taarruza-supheyle-yaklasiyor-1069697076.html
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almanya, marie-agnes strack-zimmerman, savaş uçağı, ukrayna
almanya, marie-agnes strack-zimmerman, savaş uçağı, ukrayna

Alman vekil Strack-Zimmermann: Ukrayna’ya modern savaş uçakları tedarik etmenin bir anlamı yok

22:53 14.04.2023
© AP Photo / Ariel SchalitF-35 - savaş uçağı
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Alman Federal Meclisi Üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ukrayna’nın Alman ordusunun hizmetinde olan Eurofighter veya Tornado gibi modern savaşçılara ihtiyacı olmadığını, çünkü Ukraynalı pilotların sadece Sovyet yapımı uçakları kullanabildiğini belirtti.
Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekili Strack-Zimmermann, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Leopard tanklarının Ukrayna’ya nakledilmesi kararının savaş uçaklarıyla ilgili tartışmaya yol açmasını gereksiz buluyorum. Ukrayna semalarında Alman Eurofighter veya Tornado göremiyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Sovyet yapımı MiG’leri verme planlarına destek veren Alman politikacı, Ukraynalıların bu uçakları kullanabildiğini kaydetti.
Strack-Zimmermann, “Şimdi önemli olan Ukrayna’ya gönderilen silahlar için mühimmat ve bileşen tedarik etmek” diye ekledi.
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