Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürsel Tekin: Seçmenin hassasiyetleri hesaplanamadı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Deprem bölgesi ve iç gündemde öne çıkan başlıklar
12:45
45 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukları kötü amaçlı yazılımlardan koruma yöntemleri
14:04
56 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 30 gün: Adayların vaatleri neler?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
3 dk
EKSEN
Ortadoğu'da Çin etkisi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçime 1 ay kala ittifaklarda son durum
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Azgın ırkçılık
18:34
104 dk
Z RAPORU
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230414/adnan-oktarin-avukatiyla-gorusmeleri-sinirlandirildi-1069697460.html
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği Adnan Oktar'ın cezaevinde 'örgüt faaliyetleri'ne devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla avukatıyla yapacağı görüşmeleri... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T22:43+0300
2023-04-14T22:47+0300
türkiye
adnan oktar
istanbul
örgüt
mahkeme
avukat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/17/1054991887_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8496aeed966b23cf4f049a30d366b706.jpg
'Silahlı suç örgütü'ne yönelik davada aldığı hapis cezası kapsamında tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın, cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerin sınırlandırılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerinde 'örgüt faaliyetleri'nin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu.Başsavcılık, talep yazısında, Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin kayıt altına alınmasına, birbirlerine verdikleri belge ve dosyalara, aralarındaki konuşmalara ilişkin tutulan kayıtlara el konulmasına ve görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasına karar verilmesini istedi.İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bu taleplere ilişkin kararında, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı belirtildi.Kararda, "bu hususun, savunma hakkının kullanılmasından ziyade Oktar'ın görüştüğü avukatlar vasıtasıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Müştekiler, avukatların Oktar'ın mesajlarını ilettiğini anlattıDavanın müştekilerinden Uğur Şahin'in ifadesinde, avukatların, Oktar'ın emir ve talimatları doğrultusunda örgütsel faaliyet yürüttüklerini, örgütün maddi imkanlarının kontrol edilmesini sağladıklarını, şikayetçilere baskı girişiminde bulunduklarını beyan ettiği aktarıldı.Bir diğer müşteki Müge Ögütçü'nün ifadesinde ise avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun kendisine sesli bir mesaj yolladığını, bu mesajda Oktar'ın örgüt üyelerine motive etmek amaçlı not yazdığını belirttiği ve buna ilişkin ses kaydığını sunduğu kararda yer aldı.Kararda, bazı müşteki ve tanıkların da ifadelerinde, avukatların, Oktar'ın mesaj ve notlarını ilettiklerini, itirafçı olmamaları yönünde baskı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Örgütün 'Hukuk Grubu' adlı bir yapılanmasının olduğu tespit edildiKararda, dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Fatih Kılıç'ın bir mail adresinden tespit ettiği içeriklere ilişkin yapılan incelemede, Adnan Oktar 'silahlı suç örgütü'nün "Hukuk Grubu" ismiyle bir yapılanmasının mevcut olduğu, Oktar ile görüşe giden avukatlar vasıtasıyla alınan talimatların "av.notlar" adıyla yazılı kayıt altına alınıp, her bir talimatın avukatlar ve Hukuk Grubu tarafından titizlikle yerine getirilerek Oktar'a dönüşünün yapıldığı bildirildi.Bu incelemede, sanıklarla 'örgüt'ün avukatlarının görüştürülerek üzerlerinde kontrol kurulduğu, dolayısıyla 'örgüt'ün canlı tutulmaya çalışıldığı, Oktar'ın cezaevinden çıkarak tekrar 'örgütü' yöneteceği hususunda umut aşılandığının tespit edildiği kaydedildi.Hakimliğin kararında, bu delillere göre 'suç örgütleri'nin yönlendirildiğine, bu 'örgütlere' emir ve talimat verildiğine ilişkin bilgi, bulgu ve belge elde edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne karar verildiği vurgulandı.Bu kapsamda başsavcılığın talebini kabul eden hakimlik, Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmelerinin 3 ay süreyle teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine hükmetti.Adnan Oktar'ın avukatıyla yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla bir görevlinin görüşmede hazır bulundurulabilmesine hükmeden hakimlik, Oktar'ın avukatının birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine karar verdi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/17/1054991887_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e6ad99efb4e556b71147765d5e36dc2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adnan oktar, istanbul, örgüt, mahkeme, avukat
adnan oktar, istanbul, örgüt, mahkeme, avukat

Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı

22:43 14.04.2023 (güncellendi: 22:47 14.04.2023)
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği Adnan Oktar'ın cezaevinde 'örgüt faaliyetleri'ne devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla avukatıyla yapacağı görüşmeleri sınırlandırdı.
'Silahlı suç örgütü'ne yönelik davada aldığı hapis cezası kapsamında tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın, cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerin sınırlandırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerinde 'örgüt faaliyetleri'nin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu.
Başsavcılık, talep yazısında, Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin kayıt altına alınmasına, birbirlerine verdikleri belge ve dosyalara, aralarındaki konuşmalara ilişkin tutulan kayıtlara el konulmasına ve görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasına karar verilmesini istedi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bu taleplere ilişkin kararında, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı belirtildi.
Kararda, "bu hususun, savunma hakkının kullanılmasından ziyade Oktar'ın görüştüğü avukatlar vasıtasıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Müştekiler, avukatların Oktar'ın mesajlarını ilettiğini anlattı

Davanın müştekilerinden Uğur Şahin'in ifadesinde, avukatların, Oktar'ın emir ve talimatları doğrultusunda örgütsel faaliyet yürüttüklerini, örgütün maddi imkanlarının kontrol edilmesini sağladıklarını, şikayetçilere baskı girişiminde bulunduklarını beyan ettiği aktarıldı.
Bir diğer müşteki Müge Ögütçü'nün ifadesinde ise avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun kendisine sesli bir mesaj yolladığını, bu mesajda Oktar'ın örgüt üyelerine motive etmek amaçlı not yazdığını belirttiği ve buna ilişkin ses kaydığını sunduğu kararda yer aldı.
Kararda, bazı müşteki ve tanıkların da ifadelerinde, avukatların, Oktar'ın mesaj ve notlarını ilettiklerini, itirafçı olmamaları yönünde baskı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi.

Örgütün 'Hukuk Grubu' adlı bir yapılanmasının olduğu tespit edildi

Kararda, dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Fatih Kılıç'ın bir mail adresinden tespit ettiği içeriklere ilişkin yapılan incelemede, Adnan Oktar 'silahlı suç örgütü'nün "Hukuk Grubu" ismiyle bir yapılanmasının mevcut olduğu, Oktar ile görüşe giden avukatlar vasıtasıyla alınan talimatların "av.notlar" adıyla yazılı kayıt altına alınıp, her bir talimatın avukatlar ve Hukuk Grubu tarafından titizlikle yerine getirilerek Oktar'a dönüşünün yapıldığı bildirildi.
Bu incelemede, sanıklarla 'örgüt'ün avukatlarının görüştürülerek üzerlerinde kontrol kurulduğu, dolayısıyla 'örgüt'ün canlı tutulmaya çalışıldığı, Oktar'ın cezaevinden çıkarak tekrar 'örgütü' yöneteceği hususunda umut aşılandığının tespit edildiği kaydedildi.
Hakimliğin kararında, bu delillere göre 'suç örgütleri'nin yönlendirildiğine, bu 'örgütlere' emir ve talimat verildiğine ilişkin bilgi, bulgu ve belge elde edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne karar verildiği vurgulandı.
Bu kapsamda başsavcılığın talebini kabul eden hakimlik, Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmelerinin 3 ay süreyle teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine hükmetti.
Adnan Oktar'ın avukatıyla yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla bir görevlinin görüşmede hazır bulundurulabilmesine hükmeden hakimlik, Oktar'ın avukatının birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine karar verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала