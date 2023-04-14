https://sputniknews.com.tr/20230414/adnan-oktarin-avukatiyla-gorusmeleri-sinirlandirildi-1069697460.html
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği Adnan Oktar'ın cezaevinde 'örgüt faaliyetleri'ne devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla avukatıyla yapacağı görüşmeleri... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T22:43+0300
2023-04-14T22:43+0300
2023-04-14T22:47+0300
türkiye
adnan oktar
istanbul
örgüt
mahkeme
avukat
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'Silahlı suç örgütü'ne yönelik davada aldığı hapis cezası kapsamında tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın, cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerin sınırlandırılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerinde 'örgüt faaliyetleri'nin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu.Başsavcılık, talep yazısında, Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin kayıt altına alınmasına, birbirlerine verdikleri belge ve dosyalara, aralarındaki konuşmalara ilişkin tutulan kayıtlara el konulmasına ve görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasına karar verilmesini istedi.İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bu taleplere ilişkin kararında, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı belirtildi.Kararda, "bu hususun, savunma hakkının kullanılmasından ziyade Oktar'ın görüştüğü avukatlar vasıtasıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Müştekiler, avukatların Oktar'ın mesajlarını ilettiğini anlattıDavanın müştekilerinden Uğur Şahin'in ifadesinde, avukatların, Oktar'ın emir ve talimatları doğrultusunda örgütsel faaliyet yürüttüklerini, örgütün maddi imkanlarının kontrol edilmesini sağladıklarını, şikayetçilere baskı girişiminde bulunduklarını beyan ettiği aktarıldı.Bir diğer müşteki Müge Ögütçü'nün ifadesinde ise avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun kendisine sesli bir mesaj yolladığını, bu mesajda Oktar'ın örgüt üyelerine motive etmek amaçlı not yazdığını belirttiği ve buna ilişkin ses kaydığını sunduğu kararda yer aldı.Kararda, bazı müşteki ve tanıkların da ifadelerinde, avukatların, Oktar'ın mesaj ve notlarını ilettiklerini, itirafçı olmamaları yönünde baskı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Örgütün 'Hukuk Grubu' adlı bir yapılanmasının olduğu tespit edildiKararda, dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Fatih Kılıç'ın bir mail adresinden tespit ettiği içeriklere ilişkin yapılan incelemede, Adnan Oktar 'silahlı suç örgütü'nün "Hukuk Grubu" ismiyle bir yapılanmasının mevcut olduğu, Oktar ile görüşe giden avukatlar vasıtasıyla alınan talimatların "av.notlar" adıyla yazılı kayıt altına alınıp, her bir talimatın avukatlar ve Hukuk Grubu tarafından titizlikle yerine getirilerek Oktar'a dönüşünün yapıldığı bildirildi.Bu incelemede, sanıklarla 'örgüt'ün avukatlarının görüştürülerek üzerlerinde kontrol kurulduğu, dolayısıyla 'örgüt'ün canlı tutulmaya çalışıldığı, Oktar'ın cezaevinden çıkarak tekrar 'örgütü' yöneteceği hususunda umut aşılandığının tespit edildiği kaydedildi.Hakimliğin kararında, bu delillere göre 'suç örgütleri'nin yönlendirildiğine, bu 'örgütlere' emir ve talimat verildiğine ilişkin bilgi, bulgu ve belge elde edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne karar verildiği vurgulandı.Bu kapsamda başsavcılığın talebini kabul eden hakimlik, Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmelerinin 3 ay süreyle teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine hükmetti.Adnan Oktar'ın avukatıyla yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla bir görevlinin görüşmede hazır bulundurulabilmesine hükmeden hakimlik, Oktar'ın avukatının birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine karar verdi.
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adnan oktar, istanbul, örgüt, mahkeme, avukat
adnan oktar, istanbul, örgüt, mahkeme, avukat
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmeleri sınırlandırıldı
22:43 14.04.2023 (güncellendi: 22:47 14.04.2023) Abone ol
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği Adnan Oktar'ın cezaevinde 'örgüt faaliyetleri'ne devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla avukatıyla yapacağı görüşmeleri sınırlandırdı.
'Silahlı suç örgütü'ne yönelik davada aldığı hapis cezası kapsamında tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın, cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerin sınırlandırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmelerinde 'örgüt faaliyetleri'nin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu.
Başsavcılık, talep yazısında, Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin kayıt altına alınmasına, birbirlerine verdikleri belge ve dosyalara, aralarındaki konuşmalara ilişkin tutulan kayıtlara el konulmasına ve görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasına karar verilmesini istedi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bu taleplere ilişkin kararında, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı belirtildi.
Kararda, "bu hususun, savunma hakkının kullanılmasından ziyade Oktar'ın görüştüğü avukatlar vasıtasıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu" değerlendirmesi yapıldı.
Müştekiler, avukatların Oktar'ın mesajlarını ilettiğini anlattı
Davanın müştekilerinden Uğur Şahin'in ifadesinde, avukatların, Oktar'ın emir ve talimatları doğrultusunda örgütsel faaliyet yürüttüklerini, örgütün maddi imkanlarının kontrol edilmesini sağladıklarını, şikayetçilere baskı girişiminde bulunduklarını beyan ettiği aktarıldı.
Bir diğer müşteki Müge Ögütçü'nün ifadesinde ise avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun kendisine sesli bir mesaj yolladığını, bu mesajda Oktar'ın örgüt üyelerine motive etmek amaçlı not yazdığını belirttiği ve buna ilişkin ses kaydığını sunduğu kararda yer aldı.
Kararda, bazı müşteki ve tanıkların da ifadelerinde, avukatların, Oktar'ın mesaj ve notlarını ilettiklerini, itirafçı olmamaları yönünde baskı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi.
Örgütün 'Hukuk Grubu' adlı bir yapılanmasının olduğu tespit edildi
Kararda, dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Fatih Kılıç'ın bir mail adresinden tespit ettiği içeriklere ilişkin yapılan incelemede, Adnan Oktar 'silahlı suç örgütü'nün "Hukuk Grubu" ismiyle bir yapılanmasının mevcut olduğu, Oktar ile görüşe giden avukatlar vasıtasıyla alınan talimatların "av.notlar" adıyla yazılı kayıt altına alınıp, her bir talimatın avukatlar ve Hukuk Grubu tarafından titizlikle yerine getirilerek Oktar'a dönüşünün yapıldığı bildirildi.
Bu incelemede, sanıklarla 'örgüt'ün avukatlarının görüştürülerek üzerlerinde kontrol kurulduğu, dolayısıyla 'örgüt'ün canlı tutulmaya çalışıldığı, Oktar'ın cezaevinden çıkarak tekrar 'örgütü' yöneteceği hususunda umut aşılandığının tespit edildiği kaydedildi.
Hakimliğin kararında, bu delillere göre 'suç örgütleri'nin yönlendirildiğine, bu 'örgütlere' emir ve talimat verildiğine ilişkin bilgi, bulgu ve belge elde edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne karar verildiği vurgulandı.
Bu kapsamda başsavcılığın talebini kabul eden hakimlik, Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmelerinin 3 ay süreyle teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine hükmetti.
Adnan Oktar'ın avukatıyla yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla bir görevlinin görüşmede hazır bulundurulabilmesine hükmeden hakimlik, Oktar'ın avukatının birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine karar verdi.