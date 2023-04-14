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Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. protesto
Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. protesto
Fransa'da bir kez daha sokaklara inen binlerce kişi, tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen 12. kitlesel protestoda polisle çatıştı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, protesto, emmanuel macron, fotoğraf
фото, fransa, protesto, emmanuel macron, fotoğraf

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. protesto

10:36 14.04.2023
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Fransa'da bir kez daha sokaklara inen binlerce kişi, tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen 12. kitlesel protestoda polisle çatıştı.
© İHA / YOAN VALAT

Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor.

Fransa&#x27;da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / YOAN VALAT

Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor.

© İHA / YOAN VALAT

Fransa'da bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti.

Fransa&#x27;da bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64&#x27;e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / YOAN VALAT

Fransa'da bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti.

© İHA / YOAN VALAT

Göstericiler, bugün 12'ncisi düzenlenen kitlesel protestoda "Macron istifa", "Başbakan istifa", "Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz", "Kahrolsun siyasi faşistlik" ve "Anayasa Konseyi'ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun" gibi sloganlar attı.

Göstericiler, bugün 12&#x27;ncisi düzenlenen kitlesel protestoda &quot;Macron istifa&quot;, &quot;Başbakan istifa&quot;, &quot;Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz&quot;, &quot;Kahrolsun siyasi faşistlik&quot; ve &quot;Anayasa Konseyi&#x27;ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun&quot; gibi sloganlar attı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / YOAN VALAT

Göstericiler, bugün 12'ncisi düzenlenen kitlesel protestoda "Macron istifa", "Başbakan istifa", "Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz", "Kahrolsun siyasi faşistlik" ve "Anayasa Konseyi'ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun" gibi sloganlar attı.

© İHA / YOAN VALAT

Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Başkent Paris&#x27;teki Bastille Meydanı&#x27;nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / YOAN VALAT

Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

© İHA / TANSU SARITAYLI-AW869948

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı&#x27;ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / TANSU SARITAYLI-AW869948

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

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