Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. protesto

Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor.
Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor.
Fransa'da bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti.
Fransa'da bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti.
Göstericiler, bugün 12'ncisi düzenlenen kitlesel protestoda "Macron istifa", "Başbakan istifa", "Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz", "Kahrolsun siyasi faşistlik" ve "Anayasa Konseyi'ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun" gibi sloganlar attı.
Göstericiler, bugün 12'ncisi düzenlenen kitlesel protestoda "Macron istifa", "Başbakan istifa", "Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz", "Kahrolsun siyasi faşistlik" ve "Anayasa Konseyi'ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun" gibi sloganlar attı.
Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.