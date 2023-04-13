https://sputniknews.com.tr/20230413/yesil-pasaporta-eyt-duzenlemesi-1069626226.html

Yeşil pasaporta EYT düzenlemesi

Yeşil pasaporta EYT düzenlemesi

İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, 'EYT ayarı' geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T13:35+0300

2023-04-13T13:35+0300

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türkiye

eyt

pasaport

yeşil pasaport

ihracat

firma

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İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, "EYT ayarı" geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek.Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, buna göre, EYT kanunu kapsamında emekliye ayrılan kişiler, ihracatçı firmanın sahibi ya da ortağı değilse ve yeşil pasaportunu “firma çalışanı” olarak almışsa, emeklilik için işten çıkış yapmaları halinde pasaport hakkını yitirecek. İşten ayrılmalarını takip eden üç iş günü içerisinde yeniden aynı firmada işe başladıklarını ispat ederlerse, pasaportlarını iade etmesine gerek kalmayacak, pasaportlar kullanıma açık kalacak.

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eyt, pasaport, yeşil pasaport, ihracat, firma