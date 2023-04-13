https://sputniknews.com.tr/20230413/yesil-pasaporta-eyt-duzenlemesi-1069626226.html
Yeşil pasaporta EYT düzenlemesi
Yeşil pasaporta EYT düzenlemesi
İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, 'EYT ayarı' geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:35+0300
2023-04-13T13:35+0300
2023-04-13T13:35+0300
türkiye
eyt
pasaport
yeşil pasaport
ihracat
firma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104109/54/1041095424_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_52cc09db170b716819a8c5d5e10e0d91.jpg
İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, "EYT ayarı" geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek.Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, buna göre, EYT kanunu kapsamında emekliye ayrılan kişiler, ihracatçı firmanın sahibi ya da ortağı değilse ve yeşil pasaportunu “firma çalışanı” olarak almışsa, emeklilik için işten çıkış yapmaları halinde pasaport hakkını yitirecek. İşten ayrılmalarını takip eden üç iş günü içerisinde yeniden aynı firmada işe başladıklarını ispat ederlerse, pasaportlarını iade etmesine gerek kalmayacak, pasaportlar kullanıma açık kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230405/resmi-yazi-gonderildi-mebden-ogretmenlere-ozel-eyt-duzenlemesi-1069218521.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104109/54/1041095424_117:0:885:576_1920x0_80_0_0_f87f32e2d7f680585b8422a552d0a064.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eyt, pasaport, yeşil pasaport, ihracat, firma
eyt, pasaport, yeşil pasaport, ihracat, firma
Yeşil pasaporta EYT düzenlemesi
Abone ol
İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, 'EYT ayarı' geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek.
İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, "EYT ayarı" geldi. Buna göre, yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek.
Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre
, buna göre, EYT kanunu kapsamında emekliye ayrılan kişiler, ihracatçı firmanın sahibi ya da ortağı değilse ve yeşil pasaportunu “firma çalışanı” olarak almışsa, emeklilik için işten çıkış yapmaları halinde pasaport hakkını yitirecek.
İşten ayrılmalarını takip eden üç iş günü içerisinde yeniden aynı firmada işe başladıklarını ispat ederlerse, pasaportlarını iade etmesine gerek kalmayacak, pasaportlar kullanıma açık kalacak.