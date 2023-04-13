https://sputniknews.com.tr/20230413/ukraynada-iki-abdli-parali-asker-oldu-1069639060.html
Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü
Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü
ABD merkezli haber portalı Daily Beast, Ukrayna ordu saflarında savaşan iki ABD vatandaşının geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğinin ABD Dışişleri Bakanlığı... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:25+0300
2023-04-13T17:25+0300
2023-04-13T17:25+0300
ukrayna krizi
abd
paralı asker
ukrayna
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Haberde, Ukrayna ordu saflarında savaşan Edward Walter Wilton’in hayatını kaybettiği bilgisinin önce “Rusya yanlısı blogerler” tarafından geldiğine dikkat çekiliyor. Wilton’un, Rus ordusunun kuşatmasındaki Artyomovsk şehrinde öldürüldüğü belirtildi. Wilton’un ailesi, onun öldüğünü doğrularken ayrıntı vermeyi reddetti.Ukrayna’da ölen diğer ABD’linin eski deniz piyadesi Grady Kurpasi olduğu ifade edildi. Kurpasi’nin öldüğü, ailesi tarafından GoFundMe platformunda duyuruldu. Kurpasi’nin eşi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aileyle temas halinde olduğunu doğruladı.
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abd, paralı asker, ukrayna
abd, paralı asker, ukrayna
Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü
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ABD merkezli haber portalı Daily Beast, Ukrayna ordu saflarında savaşan iki ABD vatandaşının geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edildiğini belirtti.
Haberde, Ukrayna ordu saflarında savaşan Edward Walter Wilton’in hayatını kaybettiği bilgisinin önce “Rusya yanlısı blogerler” tarafından geldiğine dikkat çekiliyor. Wilton’un, Rus ordusunun kuşatmasındaki Artyomovsk şehrinde öldürüldüğü belirtildi. Wilton’un ailesi, onun öldüğünü doğrularken ayrıntı vermeyi reddetti.
Ukrayna’da ölen diğer ABD’linin eski deniz piyadesi Grady Kurpasi olduğu ifade edildi. Kurpasi’nin öldüğü, ailesi tarafından GoFundMe platformunda duyuruldu. Kurpasi’nin eşi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aileyle temas halinde olduğunu doğruladı.