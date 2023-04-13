https://sputniknews.com.tr/20230413/ukraynada-iki-abdli-parali-asker-oldu-1069639060.html

Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü

Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü

ABD merkezli haber portalı Daily Beast, Ukrayna ordu saflarında savaşan iki ABD vatandaşının geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğinin ABD Dışişleri Bakanlığı... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T17:25+0300

2023-04-13T17:25+0300

2023-04-13T17:25+0300

ukrayna krizi

abd

paralı asker

ukrayna

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Haberde, Ukrayna ordu saflarında savaşan Edward Walter Wilton’in hayatını kaybettiği bilgisinin önce “Rusya yanlısı blogerler” tarafından geldiğine dikkat çekiliyor. Wilton’un, Rus ordusunun kuşatmasındaki Artyomovsk şehrinde öldürüldüğü belirtildi. Wilton’un ailesi, onun öldüğünü doğrularken ayrıntı vermeyi reddetti.Ukrayna’da ölen diğer ABD’linin eski deniz piyadesi Grady Kurpasi olduğu ifade edildi. Kurpasi’nin öldüğü, ailesi tarafından GoFundMe platformunda duyuruldu. Kurpasi’nin eşi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aileyle temas halinde olduğunu doğruladı.

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abd, paralı asker, ukrayna