https://sputniknews.com.tr/20230413/soylu-sadece-tayyip-erdogan-gitsin-diyenlere-elbette-teslim-olamayiz-1069647552.html

Bakan Soylu: 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere elbette teslim olamayız

Bakan Soylu: 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere elbette teslim olamayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile yapısını ortadan kaldırmak isteyenlere, 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenlere ve onların sözcülüğünü yapanlara... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T21:17+0300

2023-04-13T21:17+0300

2023-04-13T21:24+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

istanbul

sultangazi

deprem

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069646972_0:65:2011:1196_1920x0_80_0_0_44902dd377a2a17879ebd3c0576d3f72.jpg

İstanbul Sultangazi'de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, bazı bilim insanlarının Kahramanmaraş merkezli depremleri yerkürenin en büyük depremi olarak nitelendirdiklerini belirterek, tüm vatandaşlar evlerine kavuşana kadar bölgeyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.'Bay Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz'Depremin etkilediği şehirlerde hizmet veren belediyelerden birinin de Sultangazi Belediyesi olduğunu aktaran Soylu, konteynerler, aşevleri ve diğer çalışmalarını anlatarak belediyeye teşekkür etti.Soylu, halkın vereceği kararın başlarının üstünde olduğunu vurgulayarak, "Millet, 'Bunlar gitsin.' diyenlere mi itimat edecek, yoksa 20 yılda devrimler gerçekleştirenlere mi itimat edecek. Millet, 'Artık bunlar değişsinler.' diyenlere mi itimat edecek yoksa Türkiye'nin altyapısını güçlendirip birçok saldırıyla karşı karşıya kalmasına rağmen gemiye dalgalı denizlerde istikametini kaybettirmeyen ve selametle yolculuğuna devam ettiren Recep Tayyip Erdoğan'la beraber mi gidecek. Yine sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; Allah'ın izniyle bu seçimi de çok güçlü bir şekilde kazanacağız, Bay Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Tayyip Erdoğan huzur, kardeşlik getirdi ülkeye'AK Parti iktidarında başörtülülerin de tüm haklarına kavuştuğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:AK Parti'nin 2002'de yola çıktığında ''Hedef 2023'' ifadesini kullandığını belirten Soylu, bugün Türkiye için yeni hedeflerinin ''Türkiye Yüzyılı'' olduğunu kaydetti.'Gidip İngiltere'de faiz lobilerinin önünde diz kırdılar'Partililerden gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için seçimlerde çok çalışmalarını isteyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:Toplantıya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, bazı 2. bölge milletvekili adayları ve partililer katıldı.Program sonrası Soylu caddedeki vatandaşlarla selamlaşırken, Togg marka makam aracı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

istanbul

sultangazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, istanbul, sultangazi, deprem, recep tayyip erdoğan