https://sputniknews.com.tr/20230413/sarikli-amiral-davasi-ataturkcu-subay-oldugum-icin-yargilaniyorum-1069611058.html
Sarıklı amiral davası: 'Atatürkçü subay olduğum için yargılanıyorum'
Sarıklı amiral davası: 'Atatürkçü subay olduğum için yargılanıyorum'
'Sarıklı amiral' davasında savunması alınan Albay F.K, "Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve biz denizci gençleriz göğsümüz şeref... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T09:47+0300
2023-04-13T09:47+0300
2023-04-13T09:48+0300
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
dava
sarık
amiral
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Kamuoyuna 'Sarıklı amiral' olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F.K’nın yargılandığı davada savunma talebi kapsamında kimlik tespiti yapıldı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı, Albay F.K’ya “Nedir savunmanız?” sorusunu yöneltti.F.K bu soruya, “Sayın Başkan, ben avukatımla birlikte esasa ilişkin olarak davanın görüldüğü İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma yapacağım. Ama tarihe not düşmek için ‘Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu, Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu’ demek istiyorum” yanıtı verdi.Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, mahkeme sonrası F.K’nın avukatı Taner Gül, “Davanın temeli ve amacı, sarıklı görüntüleriyle toplumun büyük kesiminde tepki çeken Mehmet Sarı’nın oluşan olumsuz havayı müvekkilime yönetme çabasıdır” dedi.Sarı’nın casuslukla itham etmeye kalktığını ancak savcılığın bunu reddettiğini belirten Gül, “Bu korkunç itham reddedilse de şu an yöneltilen suçlama da kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Yargılama 16 Mayıs 2023’te devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220307/montro-bildirisi-davasinda-9-emekli-amiral-savunma-yapti-1054499402.html
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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), dava, sarık, amiral
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), dava, sarık, amiral
Sarıklı amiral davası: 'Atatürkçü subay olduğum için yargılanıyorum'
09:47 13.04.2023 (güncellendi: 09:48 13.04.2023) Abone ol
'Sarıklı amiral' davasında savunması alınan Albay F.K, "Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu, Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu" ifadelerini kullandı. Dava 16 Mayıs'a ertelendi.
Kamuoyuna 'Sarıklı amiral' olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F.K’nın yargılandığı davada savunma talebi kapsamında kimlik tespiti yapıldı.
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı, Albay F.K’ya “Nedir savunmanız?” sorusunu yöneltti.
F.K bu soruya, “Sayın Başkan, ben avukatımla birlikte esasa ilişkin olarak davanın görüldüğü İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma yapacağım. Ama tarihe not düşmek için ‘Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu, Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu’ demek istiyorum” yanıtı verdi.
Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, mahkeme sonrası F.K’nın avukatı Taner Gül, “Davanın temeli ve amacı, sarıklı görüntüleriyle toplumun büyük kesiminde tepki çeken Mehmet Sarı’nın oluşan olumsuz havayı müvekkilime yönetme çabasıdır” dedi.
Sarı’nın casuslukla itham etmeye kalktığını ancak savcılığın bunu reddettiğini belirten Gül, “Bu korkunç itham reddedilse de şu an yöneltilen suçlama da kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Yargılama 16 Mayıs 2023’te devam edecek.