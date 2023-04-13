Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/sarigulden-ak-parti-il-baskanligina-ziyaret-sandiktan-cikan-iradeye-saygi-gosterecegiz-1069639389.html
Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'
Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'
CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Sarıgül AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:00+0300
2023-04-13T18:49+0300
mustafa sarıgül
2023 türkiye seçimleri
erzincan
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069641650_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_b1ec6cc3f2d3c9226d1c466bbe2f7db2.jpg
CHP listelerinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret etti.AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Sarıgül'e, CHP milletvekili adayı Ufuk Aktaş ile CHP İl Başkanı Erdem Topçu eşlik etti.Sarıgül, ziyaret sonrası gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı AK Parti Milletvekili Karaman ve AK Parti milletvekili adayı Şireci'ye başarılar dilediğini söyledi.Seçimler bittikten sonra da dostluğun, arkadaşlığın baki kalması gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin İETT Genel Müdürü olarak görev yaptığını dile getirdi.Sarıgül'ün çok eskiden tanıdığı, sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Karaman, "Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da hakikaten buna uygun olarak çalışmalarımızı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Onun için bu dostlukla kardeşlikle bu seçime geçireceğiz inşallah. Demokrasinin gereği 14 Mayıs tarihinde bir seçim yapılacak. İnşallah AK Parti olarak biz kazanacağız diyoruz. Diğerlerinin de iddiaları olabilir ama biz kazanacağız. Dolayısıyla İnşallah 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069641650_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_e6d97c0800d77b478b608e973bbfebc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, erzincan, ak parti
mustafa sarıgül, erzincan, ak parti

Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'

18:00 13.04.2023 (güncellendi: 18:49 13.04.2023)
Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret
Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
Abone olTelegram
CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Sarıgül AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Dedelerimizden, ecdadımızdan almış olduğumuz terbiyeyi en iyi şekilde taşıyacağız. Demokrasi büyük bir mutluluk, sandıktan çıkan vatandaşımızın verdiği iradeye hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.
CHP listelerinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Sarıgül'e, CHP milletvekili adayı Ufuk Aktaş ile CHP İl Başkanı Erdem Topçu eşlik etti.
Sarıgül, ziyaret sonrası gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı AK Parti Milletvekili Karaman ve AK Parti milletvekili adayı Şireci'ye başarılar dilediğini söyledi.
Seçimler bittikten sonra da dostluğun, arkadaşlığın baki kalması gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:
"Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum ki, her görev biter ama Erzincanlı olma görevi hiçbir zaman bitmez. Erzincanlı olmanın onurunu, gururunu her zaman yaşayacağız. Dedelerimizden, ecdadımızdan almış olduğumuz terbiyeyi en iyi şekilde taşıyacağız. Demokrasi büyük bir mutluluk, sandıktan çıkan vatandaşımızın verdiği iradeye hepimiz saygı göstereceğiz. Bu süre içerisinde biz bu seçimlerin barış içerisinde, kardeşlik ve hukuk içerisinde inşallah hemşehrilik duygusunun en üst düzeyde olduğu bir ortamda geçmesini arzu ediyoruz."
AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin İETT Genel Müdürü olarak görev yaptığını dile getirdi.
Sarıgül'ün çok eskiden tanıdığı, sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Karaman, "Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da hakikaten buna uygun olarak çalışmalarımızı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Onun için bu dostlukla kardeşlikle bu seçime geçireceğiz inşallah. Demokrasinin gereği 14 Mayıs tarihinde bir seçim yapılacak. İnşallah AK Parti olarak biz kazanacağız diyoruz. Diğerlerinin de iddiaları olabilir ama biz kazanacağız. Dolayısıyla İnşallah 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала