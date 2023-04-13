https://sputniknews.com.tr/20230413/sarigulden-ak-parti-il-baskanligina-ziyaret-sandiktan-cikan-iradeye-saygi-gosterecegiz-1069639389.html

Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'

Sarıgül'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceğiz'

CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Sarıgül AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T18:00+0300

2023-04-13T18:00+0300

2023-04-13T18:49+0300

mustafa sarıgül

2023 türkiye seçimleri

erzincan

ak parti

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CHP listelerinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret etti.AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Sarıgül'e, CHP milletvekili adayı Ufuk Aktaş ile CHP İl Başkanı Erdem Topçu eşlik etti.Sarıgül, ziyaret sonrası gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı AK Parti Milletvekili Karaman ve AK Parti milletvekili adayı Şireci'ye başarılar dilediğini söyledi.Seçimler bittikten sonra da dostluğun, arkadaşlığın baki kalması gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin İETT Genel Müdürü olarak görev yaptığını dile getirdi.Sarıgül'ün çok eskiden tanıdığı, sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Karaman, "Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da hakikaten buna uygun olarak çalışmalarımızı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Onun için bu dostlukla kardeşlikle bu seçime geçireceğiz inşallah. Demokrasinin gereği 14 Mayıs tarihinde bir seçim yapılacak. İnşallah AK Parti olarak biz kazanacağız diyoruz. Diğerlerinin de iddiaları olabilir ama biz kazanacağız. Dolayısıyla İnşallah 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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