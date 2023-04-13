https://sputniknews.com.tr/20230413/sadullah-ergin-ergenekon-sorusturmalari-benim-bakan-olmamdan-iki-sene-once-basladi-ben-baslatmadim-1069643535.html

Sadullah Ergin: Ergenekon soruşturmaları benim bakan olmamdan iki sene önce başladı, ben başlatmadım

Sadullah Ergin: Ergenekon soruşturmaları benim bakan olmamdan iki sene önce başladı, ben başlatmadım

CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Ergenekon soruşturmaları benim bakan olmamdan iki sene önce başladı. Ben başlatmadım... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T19:23+0300

2023-04-13T19:23+0300

2023-04-13T20:28+0300

sadullah ergin

deva partisi

chp

2023 türkiye seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069643714_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_8016339e16762c04ed7833c56562b056.jpg

Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Sadullah Ergin "1 Mayıs 2009 tarihinde Adalet Bakanı oldum. Ergenekon soruşturmaları 2 sene önce başladı. Bu soruşturmalar 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor, yargılamalar başlıyor. Ondan sonra ben Adalet Bakanı oluyorum. Yargılamalar üstüne geliyor" dedi.Ergin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Ergenekon soruşturmaları'Fethullah Gülen ile hiç görüştünüz mü?'Doğrudan bir görüşmem yok. Siyasetçilerin geniş görüşme yelpazesi vardır. Geçmişte bir görüşmemiz olmuş olabilir, çok eski. Yurt dışında Amerika'da iken Türk Festivali vardı. Hatay'ın esnaf dernekleri gitmişlerdi. Türkiye'nin yerellerini tanıtan ürün satışları, folklorik şeyler yaptırıyordu. Bölgenin siyasetçileri, sivil toplum örgütleri Hatay'ı tanıyorduk. O esnada temas oldu. Bulunduğu yerde Pensilvanya'da oldu. 2004-2005 olabilir. Sadece bir ziyaret oldu. Kalabalık bir heyetimiz vardı. Turistik ziyaret gibi gelinip geçildi. Benim çizgim belli. Milli Görüş'ten gelmiş bir insanım. Görüştüğümüz insanlar değil, yaptığımız işlere bakmak lazım.Bakan iken attığımız adımlar var. Ben Ankara'da durduğum kadar Brüksel'de çalıştım. AİHM'le yakın ilişkiler kurduk. Biz AİHM Başkanı ile Türkiye aleyhine olan tabloyu değiştirmek için ne yapabiliriz diye konuştuk. Kendi vatandaşıyla helalleşme yöntemi geliştirecek yöntem kurduk. Yasa çıkarttık AİHM'de bekleyen dosyaları vatandaşlarımızla uzlaşı yoluna gittik. 18 bin dosyanın üçte birini bu şekilde çözdük. AİHM'e bireysel başvuruyu getirdik. Bizim AB ile ilgili çok önemli çalışmalarımız oldu. Reform süreçlerinde önemli yasalar, paketler çalışma imkanı oldu. AB ile konferansta Türkiye Cumhuriyeti yargı faaliyetlerinde AİHM içtihatlarını baz alacak dönemini başlattık. İnsan haklarını önleme eylem planını hazırladık. Gelen bütün şikayetleri, itirazları Teftiş Kurulu'na sevk ettik. İlgili prosedür işlemiştir. Rapora göre işlem yapıldı."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sadullah ergin, deva partisi, chp