Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kalp sağlığı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
AK Parti'nin seçim beyannamesi seçmeni nasıl etkiler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. Haftaya Doğru
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/saadet-partili-bitmez-tabanimizin-yuzde-90i-kilicdarogluna-oy-verecek-1069629690.html
Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek
Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:16+0300
2023-04-13T15:27+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
oy
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069629532_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_cfbd79c50439cca3a924a02d4f870c45.jpg
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:"SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."
https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglu-hazineden-calinan-418-milyar-dolari-getirecegim-ve-bu-milletin-cebine-koyacagim-1069595023.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069629532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd9ae0cf48b11fc4b48b0bff9b5ca362.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, oy, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, oy, millet ittifakı

Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek

15:16 13.04.2023 (güncellendi: 15:27 13.04.2023)
© AA Kemal Kılıçdaroğlu
 Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.
Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.
Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…
Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.
Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.
Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu: Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım
Dün, 21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала