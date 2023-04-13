https://sputniknews.com.tr/20230413/saadet-partili-bitmez-tabanimizin-yuzde-90i-kilicdarogluna-oy-verecek-1069629690.html

Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek

Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T15:16+0300

2023-04-13T15:16+0300

2023-04-13T15:27+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

saadet partisi

oy

millet ittifakı

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:"SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."

https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglu-hazineden-calinan-418-milyar-dolari-getirecegim-ve-bu-milletin-cebine-koyacagim-1069595023.html

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kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, oy, millet ittifakı