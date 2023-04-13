https://sputniknews.com.tr/20230413/saadet-partili-bitmez-tabanimizin-yuzde-90i-kilicdarogluna-oy-verecek-1069629690.html
Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek
Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:16+0300
2023-04-13T15:16+0300
2023-04-13T15:27+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
oy
millet ittifakı
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:"SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."
https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglu-hazineden-calinan-418-milyar-dolari-getirecegim-ve-bu-milletin-cebine-koyacagim-1069595023.html
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kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, oy, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, oy, millet ittifakı
Saadet Partili Bitmez: Tabanımızın yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek
15:16 13.04.2023 (güncellendi: 15:27 13.04.2023) Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez,
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.
Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının yüzde 90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar” dedi.
Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…
Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.
Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.
Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."