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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-ukraynali-bir-askerin-olduruldugu-iddia-edilen-video-hakkinda-sorusturma-baslatti-1069639686.html
Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı
Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı
Rusya Başsavcılığı, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği video kaydını soruşturma makamlarına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:56+0300
2023-04-13T17:56+0300
ukrayna krizi
rusya başsavcılığı
ukrayna
cinayet
açıklama
soruşturma
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Rusya Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği videonun soruşturma makamları tarafından değerlendirileceği belirtildi.“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, internet taraması sırasında muhtemelen Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü sahneleri içeren fotoğraf ve video içeriği tespit etti” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:“Bu içerik, doğruluğunun değerlendirilmesi ve ilgili kararın verilmesi amacıyla denetim düzenlenmek üzere soruşturma makamlarına gönderildi.”Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda yayılan ve Ukraynalı bir esirin Rus askerler tarafından başının kesildiği iddia edilen görüntüleri içeren videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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rusya başsavcılığı, ukrayna, cinayet, açıklama, soruşturma
rusya başsavcılığı, ukrayna, cinayet, açıklama, soruşturma

Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı

17:56 13.04.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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Rusya Başsavcılığı, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği video kaydını soruşturma makamlarına gönderdiğini bildirdi.
Rusya Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği videonun soruşturma makamları tarafından değerlendirileceği belirtildi.
“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, internet taraması sırasında muhtemelen Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü sahneleri içeren fotoğraf ve video içeriği tespit etti” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:
“Bu içerik, doğruluğunun değerlendirilmesi ve ilgili kararın verilmesi amacıyla denetim düzenlenmek üzere soruşturma makamlarına gönderildi.”
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda yayılan ve Ukraynalı bir esirin Rus askerler tarafından başının kesildiği iddia edilen görüntüleri içeren videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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