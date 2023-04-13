https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-ukraynali-bir-askerin-olduruldugu-iddia-edilen-video-hakkinda-sorusturma-baslatti-1069639686.html
Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı
Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı
Rusya Başsavcılığı, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği video kaydını soruşturma makamlarına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:56+0300
2023-04-13T17:56+0300
2023-04-13T17:56+0300
ukrayna krizi
rusya başsavcılığı
ukrayna
cinayet
açıklama
soruşturma
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Rusya Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği videonun soruşturma makamları tarafından değerlendirileceği belirtildi.“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, internet taraması sırasında muhtemelen Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü sahneleri içeren fotoğraf ve video içeriği tespit etti” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:“Bu içerik, doğruluğunun değerlendirilmesi ve ilgili kararın verilmesi amacıyla denetim düzenlenmek üzere soruşturma makamlarına gönderildi.”Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda yayılan ve Ukraynalı bir esirin Rus askerler tarafından başının kesildiği iddia edilen görüntüleri içeren videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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rusya başsavcılığı, ukrayna, cinayet, açıklama, soruşturma
rusya başsavcılığı, ukrayna, cinayet, açıklama, soruşturma
Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı
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Rusya Başsavcılığı, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği video kaydını soruşturma makamlarına gönderdiğini bildirdi.
Rusya Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği videonun soruşturma makamları tarafından değerlendirileceği belirtildi.
“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, internet taraması sırasında muhtemelen Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü sahneleri içeren fotoğraf ve video içeriği tespit etti” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:
“Bu içerik, doğruluğunun değerlendirilmesi ve ilgili kararın verilmesi amacıyla denetim düzenlenmek üzere soruşturma makamlarına gönderildi.”
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda yayılan ve Ukraynalı bir esirin Rus askerler tarafından başının kesildiği iddia edilen görüntüleri içeren videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişti.