https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-ukraynali-bir-askerin-olduruldugu-iddia-edilen-video-hakkinda-sorusturma-baslatti-1069639686.html

Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı

Rusya, Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı

Rusya Başsavcılığı, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği video kaydını soruşturma makamlarına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

ukrayna krizi

rusya başsavcılığı

ukrayna

cinayet

açıklama

soruşturma

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Rusya Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Ukraynalı olduğu iddia edilen bir askerin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin görüntülendiği videonun soruşturma makamları tarafından değerlendirileceği belirtildi.“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, internet taraması sırasında muhtemelen Ukraynalı bir askerin öldürüldüğü sahneleri içeren fotoğraf ve video içeriği tespit etti” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:“Bu içerik, doğruluğunun değerlendirilmesi ve ilgili kararın verilmesi amacıyla denetim düzenlenmek üzere soruşturma makamlarına gönderildi.”Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda yayılan ve Ukraynalı bir esirin Rus askerler tarafından başının kesildiği iddia edilen görüntüleri içeren videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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rusya başsavcılığı, ukrayna, cinayet, açıklama, soruşturma