https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-ukrayna-gucleri-artyomovska-ne-girebiliyor-ne-de-buradan-cikabiliyorlar-1069636372.html
Rusya: Ukrayna güçleri Artyomovsk’a ne girebiliyor ne de buradan çıkabiliyorlar
Rusya: Ukrayna güçleri Artyomovsk’a ne girebiliyor ne de buradan çıkabiliyorlar
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Artyomovsk (Bahmut) kentine takviye güç göndermesi ve buradaki Ukrayna kuvvetlerinin de geri çekilmesini bloke... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:31+0300
2023-04-13T16:31+0300
2023-04-13T16:31+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
çatışma
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_0:20:1725:990_1920x0_80_0_0_f8967b053bea017e1fa5d341760d4ed6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Artyomovsk kentinde süren çatışmalardaki duruma ilişkin, “Hava güçlerimiz, karada ilerleyen saldırı birliklerimize destek vererek, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a (Bahmut) takviye güç göndermesini ve düşman birimlerinin buradan geri çekilme imkanını bloke ediyor” dedi.Artyomovsk’ta Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor. Kentin Ukrayna güçlerinde kalması ya da Rus güçlerinin eline geçmesi, her iki taraf için de sembolik önem taşıyacak.Ukraynalılar kent için Bahmut ismini kullanıyor, Rus güçlerse Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor.
artyomovsk
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_190:0:1535:1009_1920x0_80_0_0_7e5a900ad44fe2c9ca21af9a21793d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
artyomovsk, çatışma, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
artyomovsk, çatışma, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya: Ukrayna güçleri Artyomovsk’a ne girebiliyor ne de buradan çıkabiliyorlar
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Artyomovsk (Bahmut) kentine takviye güç göndermesi ve buradaki Ukrayna kuvvetlerinin de geri çekilmesini bloke ettiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Artyomovsk kentinde süren çatışmalardaki duruma ilişkin, “Hava güçlerimiz, karada ilerleyen saldırı birliklerimize destek vererek, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a (Bahmut) takviye güç göndermesini ve düşman birimlerinin buradan geri çekilme imkanını bloke ediyor” dedi.
Artyomovsk’ta Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor. Kentin Ukrayna güçlerinde kalması ya da Rus güçlerinin eline geçmesi, her iki taraf için de sembolik önem taşıyacak.
Ukraynalılar kent için Bahmut ismini kullanıyor, Rus güçlerse Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor.