https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-ukrayna-gucleri-artyomovska-ne-girebiliyor-ne-de-buradan-cikabiliyorlar-1069636372.html

Rusya: Ukrayna güçleri Artyomovsk’a ne girebiliyor ne de buradan çıkabiliyorlar

Rusya: Ukrayna güçleri Artyomovsk’a ne girebiliyor ne de buradan çıkabiliyorlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Artyomovsk (Bahmut) kentine takviye güç göndermesi ve buradaki Ukrayna kuvvetlerinin de geri çekilmesini bloke... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T16:31+0300

2023-04-13T16:31+0300

2023-04-13T16:31+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

çatışma

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Artyomovsk kentinde süren çatışmalardaki duruma ilişkin, “Hava güçlerimiz, karada ilerleyen saldırı birliklerimize destek vererek, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a (Bahmut) takviye güç göndermesini ve düşman birimlerinin buradan geri çekilme imkanını bloke ediyor” dedi.Artyomovsk’ta Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor. Kentin Ukrayna güçlerinde kalması ya da Rus güçlerinin eline geçmesi, her iki taraf için de sembolik önem taşıyacak.Ukraynalılar kent için Bahmut ismini kullanıyor, Rus güçlerse Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor.

artyomovsk

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ukrayna

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