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Rusya: NATO’yla askeri çatışma riski arttı
Rusya: NATO’yla askeri çatışma riski arttı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO güçlerinin çatışma riskinin arttığını belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:56+0300
2023-04-13T17:56+0300
dünya
rusya
nato
aleksandr gruşko
çatışma
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Maalesef riskler artıyor. Bunu herkes anlıyor” ifadesini kullandı.En çarpıcı örnek olarak Baltık bölgesindeki durumu gösteren Rus diplomat, NATO’nun ortak çabalarıyla Baltık’ın sakin topraklardan 'askeri rekabet bölgesine' döndüğünü belirterek, “Rusya, Baltık Denizi'ndeki durumu normalleştirmek için mümkün olan her yolu denedi, ancak önerilerin hiçbiri NATO tarafından dikkate alınmadı” diye kaydetti.Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifak ve Rusya arasındaki sınırın bin 200 kilometre arttığını dile getiren Gruşko, bunun çatışma riskini arttığını söyledi.
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rusya, nato, aleksandr gruşko, çatışma
rusya, nato, aleksandr gruşko, çatışma

Rusya: NATO’yla askeri çatışma riski arttı

17:56 13.04.2023
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinRusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko
Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Alexander Vilf
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO güçlerinin çatışma riskinin arttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Maalesef riskler artıyor. Bunu herkes anlıyor” ifadesini kullandı.
En çarpıcı örnek olarak Baltık bölgesindeki durumu gösteren Rus diplomat, NATO’nun ortak çabalarıyla Baltık’ın sakin topraklardan 'askeri rekabet bölgesine' döndüğünü belirterek, “Rusya, Baltık Denizi'ndeki durumu normalleştirmek için mümkün olan her yolu denedi, ancak önerilerin hiçbiri NATO tarafından dikkate alınmadı” diye kaydetti.
Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifak ve Rusya arasındaki sınırın bin 200 kilometre arttığını dile getiren Gruşko, bunun çatışma riskini arttığını söyledi.
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