https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-natoyla-askeri-catisma-riski-artti-1069639589.html

Rusya: NATO’yla askeri çatışma riski arttı

Rusya: NATO’yla askeri çatışma riski arttı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO güçlerinin çatışma riskinin arttığını belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

dünya

rusya

nato

aleksandr gruşko

çatışma

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Maalesef riskler artıyor. Bunu herkes anlıyor” ifadesini kullandı.En çarpıcı örnek olarak Baltık bölgesindeki durumu gösteren Rus diplomat, NATO’nun ortak çabalarıyla Baltık’ın sakin topraklardan 'askeri rekabet bölgesine' döndüğünü belirterek, “Rusya, Baltık Denizi'ndeki durumu normalleştirmek için mümkün olan her yolu denedi, ancak önerilerin hiçbiri NATO tarafından dikkate alınmadı” diye kaydetti.Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifak ve Rusya arasındaki sınırın bin 200 kilometre arttığını dile getiren Gruşko, bunun çatışma riskini arttığını söyledi.

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rusya, nato, aleksandr gruşko, çatışma