Rusya Eğitim Bakanlığı: Öğrencileri askerlik hizmetine hazırlamak için bir konsept geliştirdik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-egitim-bakanligi-ogrencileri-askerlik-hizmetine-hazirlamak-icin-bir-konsept-gelistirdik-1069649964.html
Rusya Eğitim Bakanlığı: Öğrencileri askerlik hizmetine hazırlamak için bir konsept geliştirdik
Rusya Eğitim Bakanlığı: Öğrencileri askerlik hizmetine hazırlamak için bir konsept geliştirdik
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanması konusunda bütüncül bir konsept hazırladıklarını belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T21:59+0300
2023-04-13T21:59+0300
dünya
rusya
rusya eğitim bakanlığı
askerlik
vladimir medinskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/0a/1043194194_0:61:1645:986_1920x0_80_0_0_71cc72cdb8b6dfa86cabc6ad9a223766.jpg
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Savunma Bakanlığı ile birlikte üst sınıf öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanmaları konusunda bütüncül bir konsept hazırladıklarını söyledi.‘Yeni Eğitim Felsefesi’ forumunda konuşan Kravtsov, “Savunma Bakanlığı, Bilgi Toplumu, Federal Gençlik Ajansı, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanması için bütünsel bir konsept hazırladık. Bu konsepti bugün ve yarın bakanlıklarla ayrı ayrı görüşeceğiz” dedi.Kravtsov, can güvenliği kapsamındaki temel askeri eğitim modülünün Avangard merkezlerinde uygulanması konusunda Savunma Bakanlığı ile anlaştıklarını belirterek, bölge eğitim bakanlıklarına, bölgelerindeki Avangard merkezleriyle ortak çalışma yapmaları talimatı verdiklerini kaydetti.Kravtsov ayrıca, Avangard merkezlerinin bölge bakanlıklarına devredilmesinin Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini vurguladı.Aralık 2022'de Rusya Eğitim Bakanlığı, can güvenliği kapsamındaki ‘temel askeri eğitim unsurları’ modelnin federal eğitim programlarına dahil edilmesini onaylamıştı.Medinskiy: Öğrencilere askeri operasyonun kaçınılmazlığı anlatılmalıÖte yandan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, RBK televizyonuna verdiği demeçte, Kültür Bakanı olduğu dönemde ülkenin modern tarihinin başlangıcının ders kitaplarında Vladimir Putin’in devlet başkanı seçildiği 1999 ile sınırlandırılmasını önerdiğini, ancak dönemin bilim camiası tarafından destek görmediğini söyledi.Medinskiy, “Buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bilim camiası ‘hayır, bilimsel olarak bakıldığında, düne gitmek daha doğrudur, çünkü bugün olan ve biten her şey tarihsel alanın bir parçasıdır. Bu nedenle bırakın ‘Yakın Tarih’ bölümünde kalsın’ dedi. Elbette özel askeri operasyon ve ders kitabına girmeyi başaran her şey bunun içinde olacak” dedi.Tarihin siyasi amaçlar için kullanılmaya başladığını görünce yanıldığını anladığını belirten Medinskiy, bu nedenle okullarda öğrencilere özel askeri operasyonun kaçınılmazlığının anlatılması gerektiğini kaydetti.Medinskiy, Bolşevikler dönemindeki Ukraynalaşmayı, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Batı Ukrayna'daki işbirlikçiliği, SSCB mevzuatının gerektirdiği tek bir yasal prosedür yerine getirilmemesine rağmen Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak ayrıldığını anımsattı.Ukrayna'da şu anda tarihsel yeniden programlama ile fantezi bir paralel gerçeklik yaratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Medinskiy, “Bu tarihsel bir fantezi. Moskovalılar hobbit, onlar ise elfler. Bu da aynı seriden. Bunun bilimle alakası yok” diye konuştu.Ukrayna'daki herkesin Banderacı olarak adlandırılamayacağını belirten Medinskiy, “Orada tamamen farklı insanlar var. Ukrayna rejimini, Ukrayna halkını ve diğerlerini ayırmak gerekiyor. Bir kısmı ideolojik olarak zombileştirildi, hepsi değil” ifadelerini kullandı.Medinskiy “Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya karşı nefret duymuyorum. Ukraynalılara derin sempati duyuyorum. Oradan da damarlarıma karışan kanlar var, bu yüzden farklı kanlar taşıyan gerçek bir Rus olduğumu söylüyorum. Ve o topraklara, onun tarihine ve kahramanca geçmişine büyük bir sevgi besliyorum. Burası Rus topraklarının bir parçası. Ukrayna, Rus dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna ile hiçbir sorunumuz yok. Maalesef, yüzyıllardır başarılı sömürge imparatorlukları kuran geleneksel sömürgeciler ile sömürge olmak istemeyen bir bölge arasındaki bir çatışmayı yaşıyoruz. 17. yüzyıldan beri çeşitli güçler bizi koloni yapmak istedi. Kimler istemedi ki. Şimdi tekrar deniyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/0a/1043194194_124:0:1519:1046_1920x0_80_0_0_42f7bf8b6027b85ad08108261aa43452.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya eğitim bakanlığı, askerlik, vladimir medinskiy
rusya, rusya eğitim bakanlığı, askerlik, vladimir medinskiy

Rusya Eğitim Bakanlığı: Öğrencileri askerlik hizmetine hazırlamak için bir konsept geliştirdik

21:59 13.04.2023
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation  / Multimedya arşivine gidinRus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi
Rus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanması konusunda bütüncül bir konsept hazırladıklarını belirtti.
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Savunma Bakanlığı ile birlikte üst sınıf öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanmaları konusunda bütüncül bir konsept hazırladıklarını söyledi.
‘Yeni Eğitim Felsefesi’ forumunda konuşan Kravtsov, “Savunma Bakanlığı, Bilgi Toplumu, Federal Gençlik Ajansı, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanması için bütünsel bir konsept hazırladık. Bu konsepti bugün ve yarın bakanlıklarla ayrı ayrı görüşeceğiz” dedi.
Kravtsov, can güvenliği kapsamındaki temel askeri eğitim modülünün Avangard merkezlerinde uygulanması konusunda Savunma Bakanlığı ile anlaştıklarını belirterek, bölge eğitim bakanlıklarına, bölgelerindeki Avangard merkezleriyle ortak çalışma yapmaları talimatı verdiklerini kaydetti.
Kravtsov ayrıca, Avangard merkezlerinin bölge bakanlıklarına devredilmesinin Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini vurguladı.
Aralık 2022'de Rusya Eğitim Bakanlığı, can güvenliği kapsamındaki ‘temel askeri eğitim unsurları’ modelnin federal eğitim programlarına dahil edilmesini onaylamıştı.

Medinskiy: Öğrencilere askeri operasyonun kaçınılmazlığı anlatılmalı

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, RBK televizyonuna verdiği demeçte, Kültür Bakanı olduğu dönemde ülkenin modern tarihinin başlangıcının ders kitaplarında Vladimir Putin’in devlet başkanı seçildiği 1999 ile sınırlandırılmasını önerdiğini, ancak dönemin bilim camiası tarafından destek görmediğini söyledi.
Medinskiy, “Buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bilim camiası ‘hayır, bilimsel olarak bakıldığında, düne gitmek daha doğrudur, çünkü bugün olan ve biten her şey tarihsel alanın bir parçasıdır. Bu nedenle bırakın ‘Yakın Tarih’ bölümünde kalsın’ dedi. Elbette özel askeri operasyon ve ders kitabına girmeyi başaran her şey bunun içinde olacak” dedi.
Tarihin siyasi amaçlar için kullanılmaya başladığını görünce yanıldığını anladığını belirten Medinskiy, bu nedenle okullarda öğrencilere özel askeri operasyonun kaçınılmazlığının anlatılması gerektiğini kaydetti.
Medinskiy, Bolşevikler dönemindeki Ukraynalaşmayı, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Batı Ukrayna'daki işbirlikçiliği, SSCB mevzuatının gerektirdiği tek bir yasal prosedür yerine getirilmemesine rağmen Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak ayrıldığını anımsattı.
Ukrayna'da şu anda tarihsel yeniden programlama ile fantezi bir paralel gerçeklik yaratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Medinskiy, “Bu tarihsel bir fantezi. Moskovalılar hobbit, onlar ise elfler. Bu da aynı seriden. Bunun bilimle alakası yok” diye konuştu.
Ukrayna'daki herkesin Banderacı olarak adlandırılamayacağını belirten Medinskiy, “Orada tamamen farklı insanlar var. Ukrayna rejimini, Ukrayna halkını ve diğerlerini ayırmak gerekiyor. Bir kısmı ideolojik olarak zombileştirildi, hepsi değil” ifadelerini kullandı.
Medinskiy “Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya karşı nefret duymuyorum. Ukraynalılara derin sempati duyuyorum. Oradan da damarlarıma karışan kanlar var, bu yüzden farklı kanlar taşıyan gerçek bir Rus olduğumu söylüyorum. Ve o topraklara, onun tarihine ve kahramanca geçmişine büyük bir sevgi besliyorum. Burası Rus topraklarının bir parçası. Ukrayna, Rus dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna ile hiçbir sorunumuz yok. Maalesef, yüzyıllardır başarılı sömürge imparatorlukları kuran geleneksel sömürgeciler ile sömürge olmak istemeyen bir bölge arasındaki bir çatışmayı yaşıyoruz. 17. yüzyıldan beri çeşitli güçler bizi koloni yapmak istedi. Kimler istemedi ki. Şimdi tekrar deniyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала