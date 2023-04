https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-egitim-bakanligi-ogrencileri-askerlik-hizmetine-hazirlamak-icin-bir-konsept-gelistirdik-1069649964.html

Rusya Eğitim Bakanlığı: Öğrencileri askerlik hizmetine hazırlamak için bir konsept geliştirdik

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Savunma Bakanlığı ile birlikte üst sınıf öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanmaları konusunda bütüncül bir konsept hazırladıklarını söyledi.‘Yeni Eğitim Felsefesi’ forumunda konuşan Kravtsov, “Savunma Bakanlığı, Bilgi Toplumu, Federal Gençlik Ajansı, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin askerlik hizmetine hazırlanması için bütünsel bir konsept hazırladık. Bu konsepti bugün ve yarın bakanlıklarla ayrı ayrı görüşeceğiz” dedi.Kravtsov, can güvenliği kapsamındaki temel askeri eğitim modülünün Avangard merkezlerinde uygulanması konusunda Savunma Bakanlığı ile anlaştıklarını belirterek, bölge eğitim bakanlıklarına, bölgelerindeki Avangard merkezleriyle ortak çalışma yapmaları talimatı verdiklerini kaydetti.Kravtsov ayrıca, Avangard merkezlerinin bölge bakanlıklarına devredilmesinin Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini vurguladı.Aralık 2022'de Rusya Eğitim Bakanlığı, can güvenliği kapsamındaki ‘temel askeri eğitim unsurları’ modelnin federal eğitim programlarına dahil edilmesini onaylamıştı.Medinskiy: Öğrencilere askeri operasyonun kaçınılmazlığı anlatılmalıÖte yandan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, RBK televizyonuna verdiği demeçte, Kültür Bakanı olduğu dönemde ülkenin modern tarihinin başlangıcının ders kitaplarında Vladimir Putin’in devlet başkanı seçildiği 1999 ile sınırlandırılmasını önerdiğini, ancak dönemin bilim camiası tarafından destek görmediğini söyledi.Medinskiy, “Buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bilim camiası ‘hayır, bilimsel olarak bakıldığında, düne gitmek daha doğrudur, çünkü bugün olan ve biten her şey tarihsel alanın bir parçasıdır. Bu nedenle bırakın ‘Yakın Tarih’ bölümünde kalsın’ dedi. Elbette özel askeri operasyon ve ders kitabına girmeyi başaran her şey bunun içinde olacak” dedi.Tarihin siyasi amaçlar için kullanılmaya başladığını görünce yanıldığını anladığını belirten Medinskiy, bu nedenle okullarda öğrencilere özel askeri operasyonun kaçınılmazlığının anlatılması gerektiğini kaydetti.Medinskiy, Bolşevikler dönemindeki Ukraynalaşmayı, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Batı Ukrayna'daki işbirlikçiliği, SSCB mevzuatının gerektirdiği tek bir yasal prosedür yerine getirilmemesine rağmen Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak ayrıldığını anımsattı.Ukrayna'da şu anda tarihsel yeniden programlama ile fantezi bir paralel gerçeklik yaratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Medinskiy, “Bu tarihsel bir fantezi. Moskovalılar hobbit, onlar ise elfler. Bu da aynı seriden. Bunun bilimle alakası yok” diye konuştu.Ukrayna'daki herkesin Banderacı olarak adlandırılamayacağını belirten Medinskiy, “Orada tamamen farklı insanlar var. Ukrayna rejimini, Ukrayna halkını ve diğerlerini ayırmak gerekiyor. Bir kısmı ideolojik olarak zombileştirildi, hepsi değil” ifadelerini kullandı.Medinskiy “Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya karşı nefret duymuyorum. Ukraynalılara derin sempati duyuyorum. Oradan da damarlarıma karışan kanlar var, bu yüzden farklı kanlar taşıyan gerçek bir Rus olduğumu söylüyorum. Ve o topraklara, onun tarihine ve kahramanca geçmişine büyük bir sevgi besliyorum. Burası Rus topraklarının bir parçası. Ukrayna, Rus dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna ile hiçbir sorunumuz yok. Maalesef, yüzyıllardır başarılı sömürge imparatorlukları kuran geleneksel sömürgeciler ile sömürge olmak istemeyen bir bölge arasındaki bir çatışmayı yaşıyoruz. 17. yüzyıldan beri çeşitli güçler bizi koloni yapmak istedi. Kimler istemedi ki. Şimdi tekrar deniyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

