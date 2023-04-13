https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-yeniden-uzatilmasi-icin-cozulmesini-istedigi-5-sorunu-acikladi-1069626649.html

Rusya Dışişleri tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı

Rusya Dışişleri tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı

Rusya Dışişleri, mayısta süresi dolacak olan tahıl anlaşmasının yeniden uzatılabilmesi için çözülmesi gereken ‘5 sistemli sorunun’ neler olduğunu açıkladı. Söz... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T14:01+0300

2023-04-13T14:01+0300

2023-04-13T14:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmının uygulanmasının önünü kesen ‘5 sistemli sorunun’ çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmeden, anlaşmanın 18 Mayıs’tan sonra uzatılması hakkında konuşmaya gerek olmayacağı’ açıklamasını yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl anlaşmasının yarısının, yani Rusya ile ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle anlaşmanın ileride uzatılması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesini yapmıştı.İstanbul’da geçen sene temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi 120 gündü. Anlaşma daha sonra 120 gün için daha uzatılmıştı. Ancak bu sürenin de dolması ardından Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının uygulanmaması yerine anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılması kararını aldı. Bu süre 18 Mayıs’ta doluyor.Ukrayna’daki tahılın ülkedeki limanlardan çıkarılmasının yanında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu. Fakat üstünden neredeyse bir sene geçmiş olmasına karşın bu kısıtlamalar kaldırılmış değil.Rusya, tahıl anlaşmasını, Ukrayna ve kendiyle ilgili maddelerinin uygulanmasının birbirine bağlı olduğu bir paket anlaşma olarak görüyor.

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rusya, ukrayna, tahıl anlaşması