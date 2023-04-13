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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-yeniden-uzatilmasi-icin-cozulmesini-istedigi-5-sorunu-acikladi-1069626649.html
Rusya Dışişleri tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı
Rusya Dışişleri tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı
Rusya Dışişleri, mayısta süresi dolacak olan tahıl anlaşmasının yeniden uzatılabilmesi için çözülmesi gereken ‘5 sistemli sorunun’ neler olduğunu açıkladı. Söz... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:01+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmının uygulanmasının önünü kesen ‘5 sistemli sorunun’ çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmeden, anlaşmanın 18 Mayıs’tan sonra uzatılması hakkında konuşmaya gerek olmayacağı’ açıklamasını yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl anlaşmasının yarısının, yani Rusya ile ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle anlaşmanın ileride uzatılması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesini yapmıştı.İstanbul’da geçen sene temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi 120 gündü. Anlaşma daha sonra 120 gün için daha uzatılmıştı. Ancak bu sürenin de dolması ardından Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının uygulanmaması yerine anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılması kararını aldı. Bu süre 18 Mayıs’ta doluyor.Ukrayna’daki tahılın ülkedeki limanlardan çıkarılmasının yanında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu. Fakat üstünden neredeyse bir sene geçmiş olmasına karşın bu kısıtlamalar kaldırılmış değil.Rusya, tahıl anlaşmasını, Ukrayna ve kendiyle ilgili maddelerinin uygulanmasının birbirine bağlı olduğu bir paket anlaşma olarak görüyor.
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rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
rusya, ukrayna, tahıl anlaşması

Rusya Dışişleri tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı

14:01 13.04.2023 (güncellendi: 14:03 13.04.2023)
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri, mayısta süresi dolacak olan tahıl anlaşmasının yeniden uzatılabilmesi için çözülmesi gereken ‘5 sistemli sorunun’ neler olduğunu açıkladı. Söz konusu sorunların çözülmemesi hâlinde, anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağını tartışmanın dahi anlamı olmayacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmının uygulanmasının önünü kesen ‘5 sistemli sorunun’ çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmeden, anlaşmanın 18 Mayıs’tan sonra uzatılması hakkında konuşmaya gerek olmayacağı’ açıklamasını yaptı.
Rus dışişleri yetkilileri, söz konusu sistemli sorunları şöyle sıraladı:
Rosselhozbank’ın para transferi sistemi SWIFT’e geri alınması,
Tarım makineleri ile yedek parçalarının tedarikinin ve bakım servislerinin yeniden sağlanması,
Sigortalamayla ilgili kısıtlamaların iptal edilmesi ve limanlara ulaşım yasağının kaldırılması,
Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi,
Gıda ve gübre üretimi ile nakliyesi alanında çalışan Rus şirketlerinin yabancı varlıkları ve hesapları üstündeki blokajın kaldırılması.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl anlaşmasının yarısının, yani Rusya ile ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle anlaşmanın ileride uzatılması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesini yapmıştı.
İstanbul’da geçen sene temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi 120 gündü. Anlaşma daha sonra 120 gün için daha uzatılmıştı. Ancak bu sürenin de dolması ardından Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının uygulanmaması yerine anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılması kararını aldı. Bu süre 18 Mayıs’ta doluyor.
Ukrayna’daki tahılın ülkedeki limanlardan çıkarılmasının yanında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu. Fakat üstünden neredeyse bir sene geçmiş olmasına karşın bu kısıtlamalar kaldırılmış değil.
Rusya, tahıl anlaşmasını, Ukrayna ve kendiyle ilgili maddelerinin uygulanmasının birbirine bağlı olduğu bir paket anlaşma olarak görüyor.
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