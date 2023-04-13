https://sputniknews.com.tr/20230413/prof-dr-mehmet-koksal-baharatlarini-kullandigi-firmalara-dava-acti-yillardir-zehir-yutuyorum--1069639921.html

Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum

Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum

Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatlar nedeniyle 'zehirlendiğini' ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T18:03+0300

2023-04-13T18:03+0300

2023-04-13T18:04+0300

türkiye

baharat

tüketici

tüketici güven endeksi

tüketici mahkemesi

dava

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Akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatların yasaklı kanserojen madde içerdiğini ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı.İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 3 Kasım 2022 tarihinde Singapur Gıda Otoritesi (Singapore Food Agency/SFA) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda bir Türk firmasına ait sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünlerinde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan kanserojen maddelerin bulunduğu ve bu firma ürünlerinin toplatıldığı bildirildi. Kamuoyunda gündem olan haberin ardından açıklama yapan baharat firması, iddiaların asılsız olduğunu ve laboratuvar değerlerinin normal olduğunu tüketicilere iletti. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde de bu firmaya ait sumak ürünlerinde renklendirici tespit edildi ve ürünler piyasadan toplatıldı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal da o firmaların ürünlerini kullandığını belirterek avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Müvekkil, günden güne zehirlendiğinden habersiz şekilde uzun yıllar boyunca bu firmanın ürünlerini kullanmıştır. Müvekkil, yaşı itibarıyla insan yetiştirmeye en verimli döneminde ve topluma faydalı birçok projesini gerçekleştirmekte iken, zamanla yavaş yavaş zehir yuttuğunu ve ailesinin de zehirlenmesine sebep olduğunu öğrenmiş, manevi olarak altüst olmuştur. Açtığımız bu dava, davalının ürettiği ‘zehirli’ olduğu şüphelenilen baharatlar sebebiyle müvekkilin ömründen eksilen zamanı ve zarar gören sağlığını getiremeyecektir. Mahkemenize göndereceğimiz baharatların laboratuvarda test edilerek insan sağlığına zararlı olup olmadığının ve yasaklı maddeler içerip içermediğinin tespitini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 35 bin lira manevi tazminatın iki şirketten tahsilini istiyoruz” denildi.

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baharat, tüketici, tüketici güven endeksi, tüketici mahkemesi, dava