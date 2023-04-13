Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230413/prof-dr-mehmet-koksal-baharatlarini-kullandigi-firmalara-dava-acti-yillardir-zehir-yutuyorum--1069639921.html
Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum
Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum
Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatlar nedeniyle 'zehirlendiğini' ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:03+0300
2023-04-13T18:04+0300
türkiye
baharat
tüketici
tüketici güven endeksi
tüketici mahkemesi
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066523624_0:60:648:425_1920x0_80_0_0_9a7916ff12bff922349b4053f8928752.jpg
Akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatların yasaklı kanserojen madde içerdiğini ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı.İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 3 Kasım 2022 tarihinde Singapur Gıda Otoritesi (Singapore Food Agency/SFA) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda bir Türk firmasına ait sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünlerinde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan kanserojen maddelerin bulunduğu ve bu firma ürünlerinin toplatıldığı bildirildi. Kamuoyunda gündem olan haberin ardından açıklama yapan baharat firması, iddiaların asılsız olduğunu ve laboratuvar değerlerinin normal olduğunu tüketicilere iletti. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde de bu firmaya ait sumak ürünlerinde renklendirici tespit edildi ve ürünler piyasadan toplatıldı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal da o firmaların ürünlerini kullandığını belirterek avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Müvekkil, günden güne zehirlendiğinden habersiz şekilde uzun yıllar boyunca bu firmanın ürünlerini kullanmıştır. Müvekkil, yaşı itibarıyla insan yetiştirmeye en verimli döneminde ve topluma faydalı birçok projesini gerçekleştirmekte iken, zamanla yavaş yavaş zehir yuttuğunu ve ailesinin de zehirlenmesine sebep olduğunu öğrenmiş, manevi olarak altüst olmuştur. Açtığımız bu dava, davalının ürettiği ‘zehirli’ olduğu şüphelenilen baharatlar sebebiyle müvekkilin ömründen eksilen zamanı ve zarar gören sağlığını getiremeyecektir. Mahkemenize göndereceğimiz baharatların laboratuvarda test edilerek insan sağlığına zararlı olup olmadığının ve yasaklı maddeler içerip içermediğinin tespitini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 35 bin lira manevi tazminatın iki şirketten tahsilini istiyoruz” denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066523624_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_4e41f5aac133818471b986906d98a1a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baharat, tüketici, tüketici güven endeksi, tüketici mahkemesi, dava
baharat, tüketici, tüketici güven endeksi, tüketici mahkemesi, dava

Prof. Dr. Mehmet Köksal, baharatlarını kullandığı firmalara dava açtı: Yıllardır zehir yutmuşum

18:03 13.04.2023 (güncellendi: 18:04 13.04.2023)
© AABaharat
Baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatlar nedeniyle 'zehirlendiğini' ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal, yıllardır kullandığı baharatların yasaklı kanserojen madde içerdiğini ileri sürerek iki firmaya 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 3 Kasım 2022 tarihinde Singapur Gıda Otoritesi (Singapore Food Agency/SFA) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda bir Türk firmasına ait sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünlerinde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan kanserojen maddelerin bulunduğu ve bu firma ürünlerinin toplatıldığı bildirildi. Kamuoyunda gündem olan haberin ardından açıklama yapan baharat firması, iddiaların asılsız olduğunu ve laboratuvar değerlerinin normal olduğunu tüketicilere iletti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde de bu firmaya ait sumak ürünlerinde renklendirici tespit edildi ve ürünler piyasadan toplatıldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal da o firmaların ürünlerini kullandığını belirterek avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Müvekkil, günden güne zehirlendiğinden habersiz şekilde uzun yıllar boyunca bu firmanın ürünlerini kullanmıştır. Müvekkil, yaşı itibarıyla insan yetiştirmeye en verimli döneminde ve topluma faydalı birçok projesini gerçekleştirmekte iken, zamanla yavaş yavaş zehir yuttuğunu ve ailesinin de zehirlenmesine sebep olduğunu öğrenmiş, manevi olarak altüst olmuştur. Açtığımız bu dava, davalının ürettiği ‘zehirli’ olduğu şüphelenilen baharatlar sebebiyle müvekkilin ömründen eksilen zamanı ve zarar gören sağlığını getiremeyecektir. Mahkemenize göndereceğimiz baharatların laboratuvarda test edilerek insan sağlığına zararlı olup olmadığının ve yasaklı maddeler içerip içermediğinin tespitini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 35 bin lira manevi tazminatın iki şirketten tahsilini istiyoruz” denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала