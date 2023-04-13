https://sputniknews.com.tr/20230413/prof-dr-gorurden-musvedde-aciklamasi-bu-gazetecilik-medya-temsilciligi-degildir-1069646429.html
Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir
Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesinde kastedilen kişinin kişinin kendisi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T20:59+0300
2023-04-13T20:59+0300
2023-04-13T21:00+0300
türkiye
naci görür
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama daha geldi.Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230413/naci-gorur-ersan-senin-videosunu-paylasti-iste-hakikat-1069620495.html
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naci görür, recep tayyip erdoğan
naci görür, recep tayyip erdoğan
Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir
20:59 13.04.2023 (güncellendi: 21:00 13.04.2023) Abone ol
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesinde kastedilen kişinin kişinin kendisi olmadığını belirterek, "Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama daha geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, şunları söyledi:
Arkadaşlar, ben olmadığım halde emin olmadıkları halde kimi medyanın Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bazı sözleri bana yakıştırmalarına tepkisiz kalmamalıyız. Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir. Karşındaki insana nasıl bir zarar vermiş olabileceklerini düşünmeden yazmaları ve dediklerinin doğru olmadığı anlaşıldığında da özür dilememeleri bu kalitesizliğin ne boyutlara ulaştığını göstermektedir. Ben bu işi dürüst ve ilkeli olma adına ciddiye alıyorum, yoksa başka sebepten değil. Sevgiyle