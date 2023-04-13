Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir

Arkadaşlar, ben olmadığım halde emin olmadıkları halde kimi medyanın Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bazı sözleri bana yakıştırmalarına tepkisiz kalmamalıyız. Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir. Karşındaki insana nasıl bir zarar vermiş olabileceklerini düşünmeden yazmaları ve dediklerinin doğru olmadığı anlaşıldığında da özür dilememeleri bu kalitesizliğin ne boyutlara ulaştığını göstermektedir. Ben bu işi dürüst ve ilkeli olma adına ciddiye alıyorum, yoksa başka sebepten değil. Sevgiyle