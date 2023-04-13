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Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir
Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesinde kastedilen kişinin kişinin kendisi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama daha geldi.Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230413/naci-gorur-ersan-senin-videosunu-paylasti-iste-hakikat-1069620495.html
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naci görür, recep tayyip erdoğan
naci görür, recep tayyip erdoğan

Prof. Dr. Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir

20:59 13.04.2023 (güncellendi: 21:00 13.04.2023)
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesinde kastedilen kişinin kişinin kendisi olmadığını belirterek, "Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama daha geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, şunları söyledi:

Arkadaşlar, ben olmadığım halde emin olmadıkları halde kimi medyanın Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bazı sözleri bana yakıştırmalarına tepkisiz kalmamalıyız. Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir. Karşındaki insana nasıl bir zarar vermiş olabileceklerini düşünmeden yazmaları ve dediklerinin doğru olmadığı anlaşıldığında da özür dilememeleri bu kalitesizliğin ne boyutlara ulaştığını göstermektedir. Ben bu işi dürüst ve ilkeli olma adına ciddiye alıyorum, yoksa başka sebepten değil. Sevgiyle

Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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