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https://sputniknews.com.tr/20230413/prens-harry-ingiltere-krali-charlesin-tac-giyme-torenine-katilacak--1069611304.html
Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak
Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak
rens Harry'nin, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine katılacağı, ancak eşi Megan Markle'ın çocuklarıyla Kaliforniya'da... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T09:47+0300
2023-04-13T09:49+0300
dünya
prens harry
charles
ingiltere
kraliyet
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin, babası Kral Charles’ın taç giyme törenine katılacağı doğrulandı. Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi. Söz konusu açıklama, son dönemde çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi. Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/ingiltere-kraliyeti-ilk-kez-bir-tac-giyme-toreni-icin-emoji-hazirladi---1069448467.html
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prens harry, charles, ingiltere, kraliyet, meghan markle

Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak

09:47 13.04.2023 (güncellendi: 09:49 13.04.2023)
© İHA / NEIL HALLKral Charles- Prens Harry
Kral Charles- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA / NEIL HALL
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rens Harry'nin, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine katılacağı, ancak eşi Megan Markle'ın çocuklarıyla Kaliforniya'da kalacağı açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin, babası Kral Charles’ın taç giyme törenine katılacağı doğrulandı.
Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.
Söz konusu açıklama, son dönemde çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi.
Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni için bir ilk
10 Nisan, 10:16
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