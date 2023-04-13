https://sputniknews.com.tr/20230413/pfdk-ahmet-nur-cebiye-28-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-verdi-1069650761.html
PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:16+0300
2023-04-13T22:16+0300
2023-04-13T22:21+0300
ahmet nur çebi
pfdk
spor
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 lira para cezası, Selahattin Bak: 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası aldı.Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe 250 bin 000 bin lira, Trabzonspor'a 190 bin bin lira para cezası verildi.
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ahmet nur çebi, pfdk
PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
22:16 13.04.2023 (güncellendi: 22:21 13.04.2023) Abone ol
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PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 lira para cezası, Selahattin Bak: 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası aldı.
Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe 250 bin 000 bin lira, Trabzonspor'a 190 bin bin lira para cezası verildi.