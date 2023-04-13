https://sputniknews.com.tr/20230413/pfdk-ahmet-nur-cebiye-28-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-verdi-1069650761.html

PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

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pfdk

spor

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 lira para cezası, Selahattin Bak: 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası aldı.Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe 250 bin 000 bin lira, Trabzonspor'a 190 bin bin lira para cezası verildi.

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