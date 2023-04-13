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PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 lira para cezası, Selahattin Bak: 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası aldı.Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe 250 bin 000 bin lira, Trabzonspor'a 190 bin bin lira para cezası verildi.
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ahmet nur çebi, pfdk

PFDK Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

22:16 13.04.2023 (güncellendi: 22:21 13.04.2023)
© İHAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 lira para cezası, Selahattin Bak: 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası aldı.
Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe 250 bin 000 bin lira, Trabzonspor'a 190 bin bin lira para cezası verildi.
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