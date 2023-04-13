https://sputniknews.com.tr/20230413/pakistanda-fabrikada-yangin-4-olu-13-yarali--1069624412.html
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:45+0300
2023-04-13T13:45+0300
2023-04-13T13:45+0300
dünya
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pakistan
karaçi
fabrika
yangın
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından fabrikanın bazı kısımlarında çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.Yetkililer, yangına müdahale eden 4 itfaiyecinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı
2023-04-13T13:45+0300
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video, pakistan, karaçi, fabrika, yangın, видео
video, pakistan, karaçi, fabrika, yangın, видео
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından fabrikanın bazı kısımlarında çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, yangına müdahale eden 4 itfaiyecinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.