https://sputniknews.com.tr/20230413/pakistanda-fabrikada-yangin-4-olu-13-yarali--1069624412.html

Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı

Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından fabrikanın bazı kısımlarında çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.Yetkililer, yangına müdahale eden 4 itfaiyecinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı 2023-04-13T13:45+0300 true PT1M39S

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video, pakistan, karaçi, fabrika, yangın, видео