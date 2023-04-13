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https://sputniknews.com.tr/20230413/ozgur-aybas-onumuzdeki-1-2-haftalik-surecte-alkol-ve-sigarada-buyuk-bir-zam-gecisi-olacak-1069654137.html
Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak
Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak
TİP milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gelecek 1-2 ay içerisinde alkol ve tütün ürünlerine zam yapılacağını açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
özgür aybaş
alkol
içki
kaçak içki
zam
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya zam yapılacağını söyledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Özgür Aybaş, "Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" diye konuştu.Tüketicinin kaçak ürünlere yöneldiğini ya da kendisinin alkollü içecek üretmeye çalıştığını belirten Aybaş, "Vatandaşın alım gücü zaten yok. Vatandaş şu anda tamamen, klasik bir cümle olacak ama kimyager olduk diyor. Artık vatandaş evde kendisi yapmaya başladı. Bu durumlar artık ölümlerle sonuçlanabiliyor" dedi.
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özgür aybaş, alkol, içki, kaçak içki, zam
özgür aybaş, alkol, içki, kaçak içki, zam

Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak

23:57 13.04.2023
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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TİP milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gelecek 1-2 ay içerisinde alkol ve tütün ürünlerine zam yapılacağını açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya zam yapılacağını söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Özgür Aybaş, "Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" diye konuştu.

Tüketicinin kaçak ürünlere yöneldiğini ya da kendisinin alkollü içecek üretmeye çalıştığını belirten Aybaş, "Vatandaşın alım gücü zaten yok. Vatandaş şu anda tamamen, klasik bir cümle olacak ama kimyager olduk diyor. Artık vatandaş evde kendisi yapmaya başladı. Bu durumlar artık ölümlerle sonuçlanabiliyor" dedi.

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