https://sputniknews.com.tr/20230413/ozgur-aybas-onumuzdeki-1-2-haftalik-surecte-alkol-ve-sigarada-buyuk-bir-zam-gecisi-olacak-1069654137.html

Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak

Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak

TİP milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gelecek 1-2 ay içerisinde alkol ve tütün ürünlerine zam yapılacağını açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T23:57+0300

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2023-04-13T23:57+0300

türkiye

özgür aybaş

alkol

içki

kaçak içki

zam

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya zam yapılacağını söyledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Özgür Aybaş, "Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" diye konuştu.Tüketicinin kaçak ürünlere yöneldiğini ya da kendisinin alkollü içecek üretmeye çalıştığını belirten Aybaş, "Vatandaşın alım gücü zaten yok. Vatandaş şu anda tamamen, klasik bir cümle olacak ama kimyager olduk diyor. Artık vatandaş evde kendisi yapmaya başladı. Bu durumlar artık ölümlerle sonuçlanabiliyor" dedi.

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özgür aybaş, alkol, içki, kaçak içki, zam