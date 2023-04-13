https://sputniknews.com.tr/20230413/otobus-duraginda-birlikte-kaldigi-evsizi-darp-ederek-oldurdugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1069612276.html
Otobüs durağında birlikte kaldığı evsizi darp ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Otobüs durağında birlikte kaldığı evsizi darp ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir otobüs durağında birlikte kaldığı kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T10:19+0300
2023-04-13T10:19+0300
2023-04-13T10:19+0300
türkiye
otobüs
durak
adana
evsiz
cinayet
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Adana'da Reşatbey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kapalı otobüs durağında kalan ve evsiz olduğu öğrenilen 53 yaşındaki İlker Kattar, çevredekiler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Kattar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kattar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Kattar'ın kendisi gibi evsiz olan başka biri tarafından darbedildiğini tespit etti.Şüphelinin Kattar’ı darp ettiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak eşkalini belirlediği 57 yaşındaki şüpheli Murat U'yu yakaladı.'Sigara içtiği için' öldürmüşZanlının ifadesinde, maktulün durakta sigara içtiğini, bu durumdan rahatsız olduğunu, uyarısını dikkate almayınca tartıştığını ve kavga ettiğini iddia etti.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/adana-emniyetinden-sok-uygulama-265-suclu-yakalandi-106-silah-ele-gecirildi-1069608746.html
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otobüs, durak, adana, evsiz, cinayet
otobüs, durak, adana, evsiz, cinayet
Otobüs durağında birlikte kaldığı evsizi darp ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir otobüs durağında birlikte kaldığı kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'da Reşatbey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kapalı otobüs durağında kalan ve evsiz olduğu öğrenilen 53 yaşındaki İlker Kattar, çevredekiler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Kattar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kattar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Kattar'ın kendisi gibi evsiz olan başka biri tarafından darbedildiğini tespit etti.
Şüphelinin Kattar’ı darp ettiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak eşkalini belirlediği 57 yaşındaki şüpheli Murat U'yu yakaladı.
'Sigara içtiği için' öldürmüş
Zanlının ifadesinde, maktulün durakta sigara içtiğini, bu durumdan rahatsız olduğunu, uyarısını dikkate almayınca tartıştığını ve kavga ettiğini iddia etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.