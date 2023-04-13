Orhan Miroğlu: Gel de Türkiye laiktir laik kalacak sloganına dönme
23:13 13.04.2023 (güncellendi: 23:29 13.04.2023)
© AA / Ahmet İzgiAK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu
© AA / Ahmet İzgi
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki göstererek, " Nerden nereye: Türkiye laiktir laik kalacak sloganına gel de dönme şimdi!" ifadelerini kulandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, 6284 sayılı yasayı savundukları için AK Partili kadınları hedef alan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Miroğlu, IŞİD göndermesi yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Adam Prof, Üniversitede tarih öğretiyor. Ama bize duyurduğu sesler, ancak uyuyan bir DAİŞ hücresinin mensubundan duyabileceğimiz sesler. Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan Atabek’i cehennemde yakacak! Nerden nereye: Türkiye laiktir laik kalacak sloganına gel de dönme şimdi!"
Adam Prof,Üniversitede tarih öğretiyor.Ama bize duyurduğu sesler, ancak uyuyan bir DAİŞ hücresinin mensubundan duyabileceğimiz sesler.Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan Atabek’i cehennemde yakacak!Nerden nereye:Türkiye laiktir laik kalacak sloganına gel de dönme şimdi!— Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) April 13, 2023
Ne olmuştu?
Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair maddeleri düzenleyen 6284 sayılı Kanun'u savunan Zengin, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı hedef almıştı.
Sofuoğlu, 6284 üzerinden Zengin'e, Bakan Yanık'a ve AK Partili Atabek'e 'cehennemlikler' göndermesi yapmıştı. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar..." diye yazmıştı.
Zengin de Sofuoğlu'nun sözlerine katıldığı canlı yayında şöyle yanıt vermişti:
“Bu tehdit değil de nedir? Bunu kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben Elhamdülillah Müslümanım. Cennette kimin gideceğine sadece ve sadece Allah’ın karar vereceğine iman eden bir insanım. İşte bunları kastediyorum. Ve bunlar AK Partili falan da değil.
Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımızı da bu insanlar karar vermeyecekler. Ahirete dair kararı Allah’ın vereceği gibi, burada ne olup bittiğine de milletimiz karar verecek. Ben binlerce sade vatandaştan ve kadınlardan mesajlar aldım. O yüzden biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz.
Bütün tezlerimizi yalanlarla, dolanlarla değil, maddelerde yazanlar neyse o. Tezlerimizi de savunmaya hazırım. O yüzden bu çok güzel bir cevaptır anlayanlar için. Anlamayanlar da kendi saçmalıklarını yazmaya devam edebilirler."