AK Partili Kurtulmuş: Klavye başında, masa başında siyaset yapılmaz

Yine geçtiğimiz dönemde fiilen yaptığımız bir husus oldu, değişiklik oldu. Herhangi bir yasa, yönetmelik değiştirmenize de geek yok. Bakan arkadaşlarımız Meclis'te nöbetçi bakanlar olarak geldiler. Diyelim ki her bakana 15 günde bir sıra geldi. Bunun şu faydasını gördük. Hem bakan arkadaşlarımız Meclis çalışmalarını daha yakından takip etti hem de orada milletvekili arkadaşlar bakanlara gelip kendi illeri ile ilgili gördükleri talepleri, eksiklikleri teklifleri bakanlarla birebir paylaştılar. Bunun bakanlıkların çalışmasına çok büyük katkı sağladığını gördük. Bunun gibi bir takım düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde yapılabilir. Eski sistemde bir müsteşar vardı şimdi kalktı. Bakanlıklardaki bürokrasiyi düzenleyen en üst düzeydeki memur şimdi bakan yardımcıları var. Belki bakan yardımcılarından birisi bu görevle yine bakan yardımcısı sıfatı olarak tanımlanarak fiilen o işi sürdürebilir. Bu tür dokunuşlarla zaten etkinliği, verimliliği, sürati tartışmasız olan bu sistemin daha verimli hale getirilebilmesi için gayret edilebilir. Demokrasilerde esas olan TBMM'dir. Yani Meclis'in milletin oyları ile seçilmiş olan gurubun bütün bu yürütme faaliyetlerinden çok daha yakın bilgilendirilmesi, orada güçlü bir Meclis ve kaliteli bi yasama sürecinin oluşabilmesi için yürütme ile yasama arasındaki bu ilişkinin çok daha kesin çok daha net, çok daha yakın olmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.