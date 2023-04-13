Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi

© AA Anayasa Mahkemesi © AA

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Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.