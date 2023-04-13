https://sputniknews.com.tr/20230413/millet-partisinin-millet-ittifaki-ismi-icin-aymye-yaptigi-basvuru-reddedildi-1069635488.html
Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:25+0300
2023-04-13T16:25+0300
2023-04-13T16:25+0300
politika
seçim
türkiye
millet ittifakı
millet partisi
isim
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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seçim, türkiye, millet ittifakı, millet partisi, isim, aym, anayasa mahkemesi (aym)
seçim, türkiye, millet ittifakı, millet partisi, isim, aym, anayasa mahkemesi (aym)
Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
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Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir."