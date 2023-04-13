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Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi
Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:25+0300
2023-04-13T16:25+0300
politika
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millet ittifakı
millet partisi
isim
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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seçim, türkiye, millet ittifakı, millet partisi, isim, aym, anayasa mahkemesi (aym)

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi

16:25 13.04.2023
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Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir."
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