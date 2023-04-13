https://sputniknews.com.tr/20230413/metrodaki-sokak-muzisyenlerine-saldiri--1069611883.html

Metrodaki sokak müzisyenlerine saldırı

Metrodaki sokak müzisyenlerine saldırı

Bursa’da sokak müzisyenlerinin metroda müzik yapmasına bazı yolcular tepki gösterdi. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T09:50+0300

2023-04-13T09:50+0300

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türkiye

bursa

metro

müzisyen

kavga

şarkı

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Osmangazi Metro İstasyonu’nda sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi. Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı. Osmangazi İstasyonu’nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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bursa, metro, müzisyen, kavga, şarkı