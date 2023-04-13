https://sputniknews.com.tr/20230413/metrodaki-sokak-muzisyenlerine-saldiri--1069611883.html
Metrodaki sokak müzisyenlerine saldırı
Metrodaki sokak müzisyenlerine saldırı
Bursa’da sokak müzisyenlerinin metroda müzik yapmasına bazı yolcular tepki gösterdi. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T09:50+0300
2023-04-13T09:50+0300
2023-04-13T09:50+0300
türkiye
bursa
metro
müzisyen
kavga
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069611685_2:0:628:352_1920x0_80_0_0_480e2589e498e9cdc2a57f41f0a1b3df.jpg
Osmangazi Metro İstasyonu’nda sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi. Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı. Osmangazi İstasyonu’nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/tekirdagda-2-aile-arasinda-kavga-2-olu-3-yarali--1069080953.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069611685_81:0:550:352_1920x0_80_0_0_7a95f61a614b360dce0ea43d1788678c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, metro, müzisyen, kavga, şarkı
bursa, metro, müzisyen, kavga, şarkı
Metrodaki sokak müzisyenlerine saldırı
Abone ol
Bursa’da sokak müzisyenlerinin metroda müzik yapmasına bazı yolcular tepki gösterdi. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü.
Osmangazi Metro İstasyonu’nda sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi.
Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı.
Osmangazi İstasyonu’nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.