https://sputniknews.com.tr/20230413/meteorolojiden-hem-kar-hem-yagmur-uyarisi-1069608084.html

Meteoroloji'den hem kar hem yağmur uyarısı

Meteoroloji'den hem kar hem yağmur uyarısı

Meteoroloji 13 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve bazı bölgelerdeki kar yağışı bir süre daha... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T06:45+0300

2023-04-13T06:45+0300

2023-04-13T06:45+0300

türkiye

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Osmaniye, Hatay, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 20°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 4°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 4°C, 14°C Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 1°C, 10°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıIĞDIR 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 7°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu