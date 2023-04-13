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https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasindan-vadeli-doviz-satim-islemlerine-iliskin-karar-1069643933.html
Merkez Bankası'ndan vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin karar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T19:23+0300
2023-04-13T19:23+0300
ekonomi
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli Döviz işlemlerine ilişkin karar aldı.AA'nın bankalardan edindiği bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti.Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, euro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon euro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek.Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki euro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar TCMB'ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasi-rezervleri-1211-milyar-dolara-geriledi-1069629883.html
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türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türk lirası, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türk lirası, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl

Merkez Bankası'ndan vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin karar

19:23 13.04.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli Döviz işlemlerine ilişkin karar aldı.
AA'nın bankalardan edindiği bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti.
Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.
Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, euro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.
Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon euro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek.
Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki euro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar TCMB'ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.
Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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