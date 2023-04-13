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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasindan-esneklik-karari-1069612482.html
Merkez Bankası'ndan 'esneklik' kararı
Merkez Bankası'ndan 'esneklik' kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018'de kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T10:20+0300
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Bankalardan edinilen bilgiye göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne (SRVTS) özet döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapıldı.Buna göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.Firma merkezi, olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.Aylık özet döviz pozisyon raporunun en geç bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.Ayrıca, toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.Toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar içinse Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/fed-tutanaklari-yayinlandi-abd-ekonomisi-icin-hafif-resesyon-tahmini-1069607194.html
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merkez bankası, dolar, dolar/tl, kredi, döviz
merkez bankası, dolar, dolar/tl, kredi, döviz

Merkez Bankası'ndan 'esneklik' kararı

10:20 13.04.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018'de kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamında esnekliğe gitti.
Bankalardan edinilen bilgiye göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne (SRVTS) özet döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapıldı.

Buna göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Firma merkezi, olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Aylık özet döviz pozisyon raporunun en geç bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.

Ayrıca, toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.

Toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar içinse Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatıldı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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