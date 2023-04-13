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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/meral-aksener-kadinlarin-sokak-lambasi-sondugunde-korkmadigi-bir-turkiye-icin-oy-kullanacaksiniz-1069631870.html
Meral Akşener: Kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için oy kullanacaksınız
Meral Akşener: Kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için oy kullanacaksınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada "Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:50+0300
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2023 türkiye seçimleri
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da konuştu.Akşener konuşmasında kadınların yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20230331/aksener-tehditlerini-vazife-bilerek-uzerimize-gelen-kursunlari-cek-1068997949.html
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meral akşener, seçim, iyi parti, kadın, chp
meral akşener, seçim, iyi parti, kadın, chp

Meral Akşener: Kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için oy kullanacaksınız

15:50 13.04.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada "Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da konuştu.
Akşener konuşmasında kadınların yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti:
"KPSS'de sorular çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Hakkı olanların kazandığı; dayısı, ayısı olanların kaybettiği, kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz. Sizden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum."
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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