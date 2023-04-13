Meral Akşener: Kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için oy kullanacaksınız
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada "Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da konuştu.
Akşener konuşmasında kadınların yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti:
"KPSS'de sorular çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Hakkı olanların kazandığı; dayısı, ayısı olanların kaybettiği, kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz. Sizden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum."