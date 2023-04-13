Meral Akşener: Kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için oy kullanacaksınız

"KPSS'de sorular çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Hakkı olanların kazandığı; dayısı, ayısı olanların kaybettiği, kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz. Sizden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum."