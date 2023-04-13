https://sputniknews.com.tr/20230413/lukasenko-belarus-rus-ucaklari-icin-bilesen-uretmeye-hazir-1069639479.html

Lukaşenko: Belarus, Rus uçakları için bileşen üretmeye hazır

Lukaşenko: Belarus, Rus uçakları için bileşen üretmeye hazır

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus’un Rus uçakları için parça üretimine başlamaya hazır olduğunu belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

2023-04-13T17:56+0300

dünya

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belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

açıklama

uçak

üretim

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Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Tataristan lideri Rustam Minnihanov ile yaptığı görüşmede, Kazan Uçak Fabrikasının Tu-214 yolcu uçağının seri üretimine yeniden başladığını ve Belarus'un bu uçağın bir dizi bileşeninin üretimine başlamaya hazır olduğunu söyledi.Lukaşenko, “Bugün Rus uçakları için yaklaşık 500 parça üretiyoruz” dedi.Daha önce Belarus'un Kazan Konsolosu Viktor Şetko, Minsk Sivil Havacılık Fabrikası ve Kazan Uçak Fabrikasının Tu-214 uçakları için bileşen üretimi projesinin ‘yol haritasını’ imzalayacağını açıklamıştı.Tu-214 yolcu uçağı, orta menzilli (6 bin 500 km), dar gövdeli ve 210 yolcu kapasitesine sahip. Üretimine 1996 yılında başlanan ve sınırlı sayıda üretilen uçaklar, ülkenin üst düzey yetkililerini taşıyan ‘Rusya Özel Uçuş Ekibi’ şirketi tarafından kullanılıyor.

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rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, açıklama, uçak, üretim