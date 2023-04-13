https://sputniknews.com.tr/20230413/kuzey-kore-fuze-denemesi-yapti-1069607866.html
Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Japon hükümeti Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu, 'J-Alert' erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T05:28+0300
2023-04-13T05:28+0300
2023-04-13T05:28+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
füze denemesi
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.'J-Alert' erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti.
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kuzey kore, güney kore, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, füze denemesi
Kuzey Kore füze denemesi yaptı
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Japon hükümeti Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu, 'J-Alert' erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.
Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.
'J-Alert' erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.
Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.
Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti.