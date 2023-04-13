https://sputniknews.com.tr/20230413/kurtulmus-bu-parcali-bulutlu-koalisyon-ittifakina-turkiyeyi-birakmayacagiz-1069604248.html
Kurtulmuş: Bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız
Kurtulmuş: Bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan HDP, PKK ile bir tarafta FETÖ ve diğer gruplarla irtibatlı bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T00:47+0300
2023-04-13T00:47+0300
2023-04-13T00:56+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nca Altındağ Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.Kurtulmuş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.Milletçe geçilen zor günlerin yüksek dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla kısa sürede atlatılacağını söyleyen Kurtulmuş, önceliklerinin depremdeki yaraların sarılması olduğunu vurguladı.14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "14 Mayıs, Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs, Türkiye'de sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda kimin milletvekilli olacağının tespiti ve tayini seçimi olmanın çok ötesindedir. Türkiye'nin bir istikamet seçimidir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacak" ifadelerini kullandı.Seçim sürecinde projeleri konuşmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Dün Ankara'da ilan edilen seçim beyannamesi aşağı yukarı 500 sayfalıktır, özeti 100 sayfadır. Orada neler yapıldığı, nelerin başarıldığı ve nelerin başarılacağını madde madde milletimizle paylaştık. Kampanya sırasında da bunları konuşacağız. Türkiye'yi her alanda nasıl ileriye götüreceğimizi hep beraber anlatarak, inşallah 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağız" diye konuştu.Seçim için faaliyetlere odaklanmanın gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “14 Mayıs Türkiye Yüzyılının kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetlerine bir bakın. Daha bugün burada metro açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da metro açılışı yapıldı. Tuzla’da TCG Anadolu gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılış ile devam ediliyor. Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz, onlar ise masada nasıl oturacaklarını konuşuyor” ifadelerine yer verdi. Bir tek oyu dahi heba ettirmeyerek sandıklara sahip çıkacaklarını söyleyen Kurtulmuş, başarılı bir seçim kampanyası yürüterek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydetti.
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ak parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
ak parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
Kurtulmuş: Bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız
00:47 13.04.2023 (güncellendi: 00:56 13.04.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan HDP, PKK ile bir tarafta FETÖ ve diğer gruplarla irtibatlı bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız" dedi.
AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nca Altındağ Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.
Kurtulmuş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.
Milletçe geçilen zor günlerin yüksek dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla kısa sürede atlatılacağını söyleyen Kurtulmuş, önceliklerinin depremdeki yaraların sarılması olduğunu vurguladı.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "14 Mayıs, Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs, Türkiye'de sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda kimin milletvekilli olacağının tespiti ve tayini seçimi olmanın çok ötesindedir. Türkiye'nin bir istikamet seçimidir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacak" ifadelerini kullandı.
Seçim sürecinde projeleri konuşmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Dün Ankara'da ilan edilen seçim beyannamesi aşağı yukarı 500 sayfalıktır, özeti 100 sayfadır. Orada neler yapıldığı, nelerin başarıldığı ve nelerin başarılacağını madde madde milletimizle paylaştık. Kampanya sırasında da bunları konuşacağız. Türkiye'yi her alanda nasıl ileriye götüreceğimizi hep beraber anlatarak, inşallah 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağız" diye konuştu.
Seçim için faaliyetlere odaklanmanın gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “14 Mayıs Türkiye Yüzyılının kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetlerine bir bakın. Daha bugün burada metro açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da metro açılışı yapıldı. Tuzla’da TCG Anadolu gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılış ile devam ediliyor. Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz, onlar ise masada nasıl oturacaklarını konuşuyor” ifadelerine yer verdi.
Bir tek oyu dahi heba ettirmeyerek sandıklara sahip çıkacaklarını söyleyen Kurtulmuş, başarılı bir seçim kampanyası yürüterek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydetti.