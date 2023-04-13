https://sputniknews.com.tr/20230413/kentsel-donusum-kredilerinde-limit-yukseldi-1069610434.html

Kentsel dönüşüm kredilerinde limit yükseldi

Kentsel dönüşüm kredilerinde limit yükseldi

Afet riskli alanlarda yer alan konut ve işyerlerine verilen yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı, desteğe esas kredi üst... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T08:27+0300

2023-04-13T08:27+0300

2023-04-13T08:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

kredi

faiz

limit

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine verilen faiz desteği; konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 baz puana çıkarıldı.Tek konuta 840, birden fazla konuta 720 baz puan faiz desteğiBu kapsamda birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacağı yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak faiz desteği oranı yıllık 840 baz puan (BP) olarak belirlendi. Bu hak sahiplerinden 2 veya daha fazla konut için verilecek faiz desteği ise 720 baz puan olarak uygulanacak.Hak sahiplerine verilecek faiz desteğinde güçlendirme kredisi için öngörülen 600 baz puanlık faiz destek oranında değişiklik yapılmazken, işyeri yapım ve edinme kredileri için verilecek faiz deste oranı da 440 baz puandan 480 baz puana çıkarıldı.Aynı kararla hak sahipliği bazında faiz desteği sağlanacak kredi üst sınırları da artırıldı. Buna göre faiz desteğine esas kredi üst limitleri; güçlendirme kredisi için 240,000 TL'den 320,000 TL'ye, konut yapım ve edinme kredileri için 600,000 TL'den 1.25 milyon TL'ye, işyeri yapım kredisi için 600,000 TL'den 800,000 TL'ye ve işyeri edinim kredisi için 250,000 TL'den 350,000 TL'ye yükseltildi.Faiz desteği için bankaya başvuru süre sınırı 3 yılKararla yapılan düzenlemeye göre ayrıca, yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği sağlanması için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren kredi sağlayacak bankalara başvuruda süre sınırı 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/istanbulun-kentsel-donusumu-10-20-yil-surebilir-evim-kuculecek-endisesiyle-istemiyorlar-1068892102.html

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türkiye, deprem, kredi, faiz, limit