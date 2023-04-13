https://sputniknews.com.tr/20230413/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-ozener-onumuzdeki-500-yil-icin-en-guvenli-yer-marastir-1069607091.html
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T02:20+0300
2023-04-13T02:20+0300
2023-04-13T02:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kandilli
kandilli rasathanesi
haluk özener
kahramanmaraş
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Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz’ adlı seminer düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İnsanlarımızın psikolojisine baktığımızda belki siz de aynı psikolojidesinizdir. Dükkanlara yani AVM’lere giremiyorsunuz. En ufak bir deprem büyük bir deprem olacak mı, bitecek mi, yarın deprem olacak mı psikolojisine gidiyorsunuz. İnsanlar o kadar çok takip ediyor ki eskiden kimsenin umurunda olmayan 2.9’luk depremler de ‘acaba büyük deprem mi geliyor?’ düşüncesine giriliyor. Lütfen bu düşünceden çıkın. Bu yan gelip, yatın demek değil. Kayseri deprem sıralamasında yukarılarda değil. Deprem sıralamasında Kayseri mütevazi yerlerde. Marmara var, Doğu Anadolu’da farklı yerler var. Deprem konusunda Kayseri olarak çok öncelikli değilsiniz. Araştırmalarda da öyle çok önde değilsiniz. Bir depreme 2045’de olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demekte o kadar yanlıştır. Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.
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kandilli, kandilli rasathanesi, haluk özener, kahramanmaraş
kandilli, kandilli rasathanesi, haluk özener, kahramanmaraş
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır
02:20 13.04.2023 (güncellendi: 02:22 13.04.2023) Abone ol
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.
Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz’ adlı seminer düzenlendi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İnsanlarımızın psikolojisine baktığımızda belki siz de aynı psikolojidesinizdir. Dükkanlara yani AVM’lere giremiyorsunuz. En ufak bir deprem büyük bir deprem olacak mı, bitecek mi, yarın deprem olacak mı psikolojisine gidiyorsunuz. İnsanlar o kadar çok takip ediyor ki eskiden kimsenin umurunda olmayan 2.9’luk depremler de ‘acaba büyük deprem mi geliyor?’ düşüncesine giriliyor. Lütfen bu düşünceden çıkın. Bu yan gelip, yatın demek değil. Kayseri deprem sıralamasında yukarılarda değil. Deprem sıralamasında Kayseri mütevazi yerlerde. Marmara var, Doğu Anadolu’da farklı yerler var. Deprem konusunda Kayseri olarak çok öncelikli değilsiniz. Araştırmalarda da öyle çok önde değilsiniz. Bir depreme 2045’de olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demekte o kadar yanlıştır. Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.