https://sputniknews.com.tr/20230413/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-ozener-onumuzdeki-500-yil-icin-en-guvenli-yer-marastir-1069607091.html

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T02:20+0300

2023-04-13T02:20+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kandilli

kandilli rasathanesi

haluk özener

kahramanmaraş

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Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz’ adlı seminer düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İnsanlarımızın psikolojisine baktığımızda belki siz de aynı psikolojidesinizdir. Dükkanlara yani AVM’lere giremiyorsunuz. En ufak bir deprem büyük bir deprem olacak mı, bitecek mi, yarın deprem olacak mı psikolojisine gidiyorsunuz. İnsanlar o kadar çok takip ediyor ki eskiden kimsenin umurunda olmayan 2.9’luk depremler de ‘acaba büyük deprem mi geliyor?’ düşüncesine giriliyor. Lütfen bu düşünceden çıkın. Bu yan gelip, yatın demek değil. Kayseri deprem sıralamasında yukarılarda değil. Deprem sıralamasında Kayseri mütevazi yerlerde. Marmara var, Doğu Anadolu’da farklı yerler var. Deprem konusunda Kayseri olarak çok öncelikli değilsiniz. Araştırmalarda da öyle çok önde değilsiniz. Bir depreme 2045’de olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demekte o kadar yanlıştır. Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.

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