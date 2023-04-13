https://sputniknews.com.tr/20230413/istanbulda-kolonlarindan-ses-gelen-6-katli-apartman-ve-yanindaki-2-bina-bosaltildi-1069651805.html

İstanbul'da kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman ve yanındaki 2 bina boşaltıldı

İstanbul'da kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman ve yanındaki 2 bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

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bina

boşaltma

istanbul

türkiye

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Bahçelievler’de Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi 32 numaradaki Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu.Söz konusu adrese gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen binayı tahliye etti.1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.Kalacak yeri olmayan ailelere Bahçelievler Belediyesi'nce otelde konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.

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bina, boşaltma, istanbul