https://sputniknews.com.tr/20230413/irakta-siddetli-yagis-nedeniyle-resmi-tatil-ilan-edildi--1069622925.html
Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:59+0300
2023-04-13T12:59+0300
2023-04-13T12:59+0300
dünya
video
irak
yağış
sel
resmi tatil
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Irak'ta dün sabah saatlerinden itibaren ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sele yol açtı.Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kamu hizmetleri ve sağlık kurumları dışında ülke genelinde resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.Ülkede yağışlardan en fazla etkilenen Bağdat, Anbar, Erbil, Musul, Süleymaniye, Duhok, Divaniye ve Kerkük kentlerinde maddi hasarlar meydana geldi.
irak
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Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi
2023-04-13T12:59+0300
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video, irak, yağış, sel, resmi tatil, видео
video, irak, yağış, sel, resmi tatil, видео
Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi
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Irak'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.
Irak'ta dün sabah saatlerinden itibaren ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kamu hizmetleri ve sağlık kurumları dışında ülke genelinde resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.
Ülkede yağışlardan en fazla etkilenen Bağdat, Anbar, Erbil, Musul, Süleymaniye, Duhok, Divaniye ve Kerkük kentlerinde maddi hasarlar meydana geldi.