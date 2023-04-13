https://sputniknews.com.tr/20230413/irakta-siddetli-yagis-nedeniyle-resmi-tatil-ilan-edildi--1069622925.html

Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:59+0300

2023-04-13T12:59+0300

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Irak'ta dün sabah saatlerinden itibaren ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sele yol açtı.Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kamu hizmetleri ve sağlık kurumları dışında ülke genelinde resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.Ülkede yağışlardan en fazla etkilenen Bağdat, Anbar, Erbil, Musul, Süleymaniye, Duhok, Divaniye ve Kerkük kentlerinde maddi hasarlar meydana geldi.

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Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi Irak'ta şiddetli yağış nedeniyle resmi tatil ilan edildi 2023-04-13T12:59+0300 true PT1M50S

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video, irak, yağış, sel, resmi tatil, видео