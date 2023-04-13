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https://sputniknews.com.tr/20230413/imamoglu-ibb-meclisinde-2022-yili-faaliyet-raporunu-sundu-1069644506.html
İmamoğlu: İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz
İmamoğlu: İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2022 yılı faaliyet raporunu sundu. İmamoğlu, İBB'deki başarılarının... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T19:42+0300
2023-04-13T20:21+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
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İBB Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste belediyenin geçen yıla ilişkin faaliyet raporunu sunan İmamoğlu, 2022'nin kendileri için tam bir projeler ve açılışlar yılı olduğunu söyledi.İstanbullulara her gün yeni bir proje, yeni bir çözüm sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İmamoğlu, "Başarmak için her şeye sahibiz. Başardık, başarıyoruz ve başarmaya devam edeceğiz.'' dedi.İmamoğlu, geçen yılın ortalarında "150 Günde 150 Proje" adıyla başlattıkları açılış ve temel atma maratonunda hızlarını alamayıp 190 projeye ulaştıklarını aktararak, "161 noktada 27 altyapı, 9 kültürel miras, 44 çevre ve kentleşme, 80 sosyal hizmet, 13 kültür sanat, 11 ulaşım ve 13 spor ve sağlık projesi olmak üzere şehrimize tam 31 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.Kentin depreme hazırlanması noktasında 2022 boyunca önemli aşamalar kaydettiklerini belirten İmamoğlu, "39 ilçede hızlı tarama yöntemiyle yaptığımız incelemelerde toplam 11 bin 786 binayı ziyaret ettik. İzin verilen 3 bin 143’ünde inceleme yaptık. Tüm İstanbul'da benzeri kaç bina vardır, varın siz bu ortalamada düşünün. Kahramanmaraş depremlerinden sonra belediyemize bir anda yüz binlerce başvuru geldi. İBB olarak bu başvurularla ilgili yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.KİPTAŞ ile 9 farklı ilçede 12 projede çözüm ürettiklerini anlatan İmamoğlu, "İstanbul Yenileniyor" projesiyle 39 ilçede 490 bin bağımsız birime çare bulduklarını ifade etti.İmamoğlu, 64 milyar 314 milyon liralık gider bütçesinin 26 milyar 824 milyon liralık en büyük payını yatırımlara harcadıklarını vurgulayarak, "10 milyar 198 milyon lirayı raylı sistem yatırımlarına, 6 milyar 997 milyon lirayı fen işleri yatırımlarına, 4 milyar 409 milyon lirayı ise yol bakım ve asfalt yapımına ayırdık." bilgisini paylaştı.Faaliyet giderlerine sektörel bazda bakıldığında ulaşıma toplam 31 milyar lira, çevreye toplamda 7,8 milyar lira, sağlık ve sosyal hizmetlere 5,5 milyar lira, spor, eğitim ve kültüre 4,3 milyar lira harcama yaptıklarına işaret eden İmamoğlu, "Ayrıca toplu ulaşıma yaklaşık 11 milyar liralık sübvansiyon desteği verdik." dedi.İstanbul'da 2022'de 11 "Yuvamız İstanbul" açtıklarını söyleyen İmamoğlu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.Kentte 140 bine yakın çocuğa düzenli ücretsiz süt desteği sağladıklarını ifade eden İmamoğlu, "İBB tarihinde ilk kez açtığımız yurtları, 6'sı kız, 4'ü erkek yurdu olmak üzere 10'a çıkardık ve 2 bin 800 öğrenciye hizmet vermeye başladık. Kapasitemizi bu yıl 5 bin, ardından da 10 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Raylı sistem çalışmalarıİstanbul'un dört bir yanında raylı sistem çalışmalarının devam ettiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:Kentteki trafik sorununu çözmek için farklı projeleri hayata geçirdiklerini, 1803 minibüs ve 161 taksi dolmuşu taksiye dönüştürdüklerini, 7 bin 39 araç kapasiteli otoparkı hizmete sunduklarını dile getiren İmamoğlu, İBB'nin dijital dönüşümde de aktif çalışmalar yürüttüğünü, Tech İstanbul 2022, İBB Veri Laboratuvarı ve İstanbul Senin gibi uygulamaları hayata geçirdiğini söyledi.İmamoğlu, çevre teknolojileri ve yeşil enerji yatırımlarına öncelik verdiklerine işaret ederek, kenti tehdit eden sel ve su baskınları konusunda 20'den fazla derede çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Yeşil alanların artırılması için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan İmamoğlu, tarihi mirasa da sahip çıktıklarını belirtti.İmamoğlu, tarımsal kalkınmaya yönelik adımlar attıklarını, çiftçilere tohum, mazot ve hayvan desteğinde bulunduklarını ifade etti.İBB iştiraklerinin, disiplinli mali politikalarla istikrarlı bir büyüme elde ettiğini aktaran İmamoğlu, "İştirak şirketlerimizin gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 129 artarak, 31,5 milyar liradan 72 milyar liraya ulaştı. İştirak yatırımlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüzde 63 artırarak, 1 milyar liradan 1,6 milyar liraya çıkardık. İştiraklerimizin öz kaynaklarını da önceki yıla göre yüzde 52 artırıp, 12,2 milyar liradan 18,6 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, İBB'deki başarılarının, cumhurbaşkanlığı seçimindeki galibiyetin ardından tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini söyleyerek, "İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz. Devlet bütçesindeki kayıp ve kaçakları bitirip, sosyal adaleti yeniden tesis edeceğiz. Aynen İstanbul'un bütçesinde olduğu gibi ulusal bütçemize de bereket gelecek." dedi.
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ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi
ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi

İmamoğlu: İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz

19:42 13.04.2023 (güncellendi: 20:21 13.04.2023)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2022 yılı faaliyet raporunu sundu. İmamoğlu, İBB'deki başarılarının, cumhurbaşkanlığı seçimindeki galibiyetin ardından tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini söyleyerek, "İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz." dedi.
İBB Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste belediyenin geçen yıla ilişkin faaliyet raporunu sunan İmamoğlu, 2022'nin kendileri için tam bir projeler ve açılışlar yılı olduğunu söyledi.
İstanbullulara her gün yeni bir proje, yeni bir çözüm sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İmamoğlu, "Başarmak için her şeye sahibiz. Başardık, başarıyoruz ve başarmaya devam edeceğiz.'' dedi.
İmamoğlu, geçen yılın ortalarında "150 Günde 150 Proje" adıyla başlattıkları açılış ve temel atma maratonunda hızlarını alamayıp 190 projeye ulaştıklarını aktararak, "161 noktada 27 altyapı, 9 kültürel miras, 44 çevre ve kentleşme, 80 sosyal hizmet, 13 kültür sanat, 11 ulaşım ve 13 spor ve sağlık projesi olmak üzere şehrimize tam 31 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.
Kentin depreme hazırlanması noktasında 2022 boyunca önemli aşamalar kaydettiklerini belirten İmamoğlu, "39 ilçede hızlı tarama yöntemiyle yaptığımız incelemelerde toplam 11 bin 786 binayı ziyaret ettik. İzin verilen 3 bin 143’ünde inceleme yaptık. Tüm İstanbul'da benzeri kaç bina vardır, varın siz bu ortalamada düşünün. Kahramanmaraş depremlerinden sonra belediyemize bir anda yüz binlerce başvuru geldi. İBB olarak bu başvurularla ilgili yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
KİPTAŞ ile 9 farklı ilçede 12 projede çözüm ürettiklerini anlatan İmamoğlu, "İstanbul Yenileniyor" projesiyle 39 ilçede 490 bin bağımsız birime çare bulduklarını ifade etti.
İmamoğlu, 64 milyar 314 milyon liralık gider bütçesinin 26 milyar 824 milyon liralık en büyük payını yatırımlara harcadıklarını vurgulayarak, "10 milyar 198 milyon lirayı raylı sistem yatırımlarına, 6 milyar 997 milyon lirayı fen işleri yatırımlarına, 4 milyar 409 milyon lirayı ise yol bakım ve asfalt yapımına ayırdık." bilgisini paylaştı.
Faaliyet giderlerine sektörel bazda bakıldığında ulaşıma toplam 31 milyar lira, çevreye toplamda 7,8 milyar lira, sağlık ve sosyal hizmetlere 5,5 milyar lira, spor, eğitim ve kültüre 4,3 milyar lira harcama yaptıklarına işaret eden İmamoğlu, "Ayrıca toplu ulaşıma yaklaşık 11 milyar liralık sübvansiyon desteği verdik." dedi.
İstanbul'da 2022'de 11 "Yuvamız İstanbul" açtıklarını söyleyen İmamoğlu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kentte 140 bine yakın çocuğa düzenli ücretsiz süt desteği sağladıklarını ifade eden İmamoğlu, "İBB tarihinde ilk kez açtığımız yurtları, 6'sı kız, 4'ü erkek yurdu olmak üzere 10'a çıkardık ve 2 bin 800 öğrenciye hizmet vermeye başladık. Kapasitemizi bu yıl 5 bin, ardından da 10 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Raylı sistem çalışmaları

İstanbul'un dört bir yanında raylı sistem çalışmalarının devam ettiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"2022 yıl sonu itibarıyla yapımı devam eden raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 81,60 kilometre. Dünyada, aynı anda 10 hatta metro inşaatı yürüten tek şehir olma ünümüzü, raylı sistemlerimizi tek tek tamamlayarak, yeni projeleri açarak, fizibilite ve güzergah çalışmaları yürüterek sürdürmeye devam ediyoruz."
Kentteki trafik sorununu çözmek için farklı projeleri hayata geçirdiklerini, 1803 minibüs ve 161 taksi dolmuşu taksiye dönüştürdüklerini, 7 bin 39 araç kapasiteli otoparkı hizmete sunduklarını dile getiren İmamoğlu, İBB'nin dijital dönüşümde de aktif çalışmalar yürüttüğünü, Tech İstanbul 2022, İBB Veri Laboratuvarı ve İstanbul Senin gibi uygulamaları hayata geçirdiğini söyledi.
İmamoğlu, çevre teknolojileri ve yeşil enerji yatırımlarına öncelik verdiklerine işaret ederek, kenti tehdit eden sel ve su baskınları konusunda 20'den fazla derede çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Yeşil alanların artırılması için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan İmamoğlu, tarihi mirasa da sahip çıktıklarını belirtti.
İmamoğlu, tarımsal kalkınmaya yönelik adımlar attıklarını, çiftçilere tohum, mazot ve hayvan desteğinde bulunduklarını ifade etti.
İBB iştiraklerinin, disiplinli mali politikalarla istikrarlı bir büyüme elde ettiğini aktaran İmamoğlu, "İştirak şirketlerimizin gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 129 artarak, 31,5 milyar liradan 72 milyar liraya ulaştı. İştirak yatırımlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüzde 63 artırarak, 1 milyar liradan 1,6 milyar liraya çıkardık. İştiraklerimizin öz kaynaklarını da önceki yıla göre yüzde 52 artırıp, 12,2 milyar liradan 18,6 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, İBB'deki başarılarının, cumhurbaşkanlığı seçimindeki galibiyetin ardından tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini söyleyerek, "İstanbul'da yaptığımız gibi Türkiye'de de israf düzenine son vereceğiz. Devlet bütçesindeki kayıp ve kaçakları bitirip, sosyal adaleti yeniden tesis edeceğiz. Aynen İstanbul'un bütçesinde olduğu gibi ulusal bütçemize de bereket gelecek." dedi.
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