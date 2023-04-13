https://sputniknews.com.tr/20230413/hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1069615970.html

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T11:42+0300

2023-04-13T11:42+0300

2023-04-13T12:02+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

enflasyon

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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasindan-esneklik-karari-1069612482.html

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