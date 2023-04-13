https://sputniknews.com.tr/20230413/hatayda-yikilan-600-evler-sitesinin-yapi-denetim-sorumlularindan-cihat-ates-tutuklandi-1069653343.html
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı
Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T23:34+0300
2023-04-13T23:34+0300
2023-04-13T23:52+0300
hatay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
tutuklanma
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi olarak bilinen '600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
hatay
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hatay, deprem, tutuklanma
hatay, deprem, tutuklanma
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı
23:34 13.04.2023 (güncellendi: 23:52 13.04.2023) Abone ol
Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi olarak bilinen '600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.