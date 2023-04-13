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https://sputniknews.com.tr/20230413/guney-kore-hukumeti-genclere-evden-cikip-sosyallesmeleri-icin-ayda-500-dolar-odeyecek-1069626822.html
Güney Kore hükümeti gençlere evden çıkıp sosyalleşmeleri için ayda 500 dolar ödeyecek
Güney Kore hükümeti gençlere evden çıkıp sosyalleşmeleri için ayda 500 dolar ödeyecek
Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nca hazırlanan yeni bir plan kapsamında yaşları 9 ila 24 arasında olan gençlerin asosyallik sorununa çözüm aranıyor... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:02+0300
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dünya
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güney kore
asya & pasifik
sosyalleşme
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genç işsizlik
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Güney Koreli gençler devlet eliyle 'sosyalleştirilecek'. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni plan, asosyal olarak tanımlanan 9-24 yaş arası gençlerin evlerinden çıkarak sosyalleşmesinin önünü açmayı hedefliyor.Plana göre ciddi bir sosyal iletişimsizlik deneyimleyen gençlere sosyalleşmek amacıyla evlerinden çıkmaları için ayda 650 bin won (490 ABD doları) bütçe sağlanacak. Ayrıca gençlere sağlık, iş ve eğitim gibi olanaklar sunulacak.Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü verilerine göre 19 ila 39 yaş arasındaki Güney Koreli genç nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne tekabül eden 350 bin kişi 'yalnız' olarak tanımlanıyor.Hükümet tarafından hazırlanan bir rapora göre asosyal gençlerin yüzde 40'ı 20 yaşından önce tek başına yaşamaya başlıyor ve bu gençlerin büyük bir çoğunluğu yoksul ailelerden geliyor.Rapor, aile ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkma mekanizması olarak kendini insanlardan soyutlama yöntemini kullanan gençler üzerindeki vaka incelemelerini kapsıyor. Vakalar arasında yer alan gençlerden biri, aile içi şiddetin psiolojik olarak kendisini üzgün hissediyor olmasına katkı sunduğunu şu sözlerle ifade ediyor:Hükümet, yeni tedbirlerin 'içlerine kapanmış gençlerin günlük yaşamlarını kurtarmalarına ve topluma yeniden entegre olmalarına yardımcı olmak için' hükümet yardımını artırmayı hedeflediğini belirtti.Plan okul ve spor materyalleri tedariği, 'ergen gençlerin utanabilecekleri' yara izlerine sahip olanlar da dahil, dış görünüşünden rahatsız olan gençlerin bu durumu düzeltmelerine yardımcı olma gibi destekleri de kapsayacak.Güney Kore, nispeten yüksek kabul edilen yüzde 7.2'lik bir genç işsizlik oranına sahip olmasının yanı sıra, üretkenliği daha da tehlikeye atan 'düşük doğum oranı' sorununu çözmeye çalışıyor.Bu yılki doğum oranı kadın başına 0.78 olarak ölçülen Güney Kore, dünyada doğurganlık oranı birin altında olan tek ülke oldu. Ülkede kadınlar, yavaşlayan bir ekonomide çocuk sahibi olmanın yüklü maliyeti, iş olanaklarının kısıtlı olması ve emlak fiyatlarının yükselişi gibi çeşitli sebeplerle çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20191210/guney-korede-4-hayircilar-iliski-yok-evlilik-yok-cocuk-yok--1040790907.html
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güney kore, güney kore, asya & pasifik, sosyalleşme, genç, genç işsizlik, genç nüfus, ödeme
güney kore, güney kore, asya & pasifik, sosyalleşme, genç, genç işsizlik, genç nüfus, ödeme

Güney Kore hükümeti gençlere evden çıkıp sosyalleşmeleri için ayda 500 dolar ödeyecek

14:02 13.04.2023 (güncellendi: 14:11 13.04.2023)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore'nin başkenti Seul'de gençler yaz aylarındaki sıcak havadan kaçmak için havuzda vakit geçiriyor
Güney Kore'nin başkenti Seul'de gençler yaz aylarındaki sıcak havadan kaçmak için havuzda vakit geçiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nca hazırlanan yeni bir plan kapsamında yaşları 9 ila 24 arasında olan gençlerin asosyallik sorununa çözüm aranıyor. Asosyal gençleri topluma kazandırmak isteyen hükümet bu amaç doğrultusunda gençlere evlerinden çıkıp sosyalleşmeleri için 500 dolar ödeme yapacak.
Güney Koreli gençler devlet eliyle 'sosyalleştirilecek'. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni plan, asosyal olarak tanımlanan 9-24 yaş arası gençlerin evlerinden çıkarak sosyalleşmesinin önünü açmayı hedefliyor.
Plana göre ciddi bir sosyal iletişimsizlik deneyimleyen gençlere sosyalleşmek amacıyla evlerinden çıkmaları için ayda 650 bin won (490 ABD doları) bütçe sağlanacak. Ayrıca gençlere sağlık, iş ve eğitim gibi olanaklar sunulacak.
Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü verilerine göre 19 ila 39 yaş arasındaki Güney Koreli genç nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne tekabül eden 350 bin kişi 'yalnız' olarak tanımlanıyor.
Hükümet tarafından hazırlanan bir rapora göre asosyal gençlerin yüzde 40'ı 20 yaşından önce tek başına yaşamaya başlıyor ve bu gençlerin büyük bir çoğunluğu yoksul ailelerden geliyor.
Rapor, aile ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkma mekanizması olarak kendini insanlardan soyutlama yöntemini kullanan gençler üzerindeki vaka incelemelerini kapsıyor. Vakalar arasında yer alan gençlerden biri, aile içi şiddetin psiolojik olarak kendisini üzgün hissediyor olmasına katkı sunduğunu şu sözlerle ifade ediyor:
"15 yaşımdayken aile içi şiddet beni öyle bir depresyona soktu ki münzevi bir hayat yaşamaya başladım. Çoğu zaman uyuyan veya acıktığında yemek yemekten ve uyumaktan başka çaresi olmayan uyuşuk bir kişi haline geldim."
Hükümet, yeni tedbirlerin 'içlerine kapanmış gençlerin günlük yaşamlarını kurtarmalarına ve topluma yeniden entegre olmalarına yardımcı olmak için' hükümet yardımını artırmayı hedeflediğini belirtti.
Plan okul ve spor materyalleri tedariği, 'ergen gençlerin utanabilecekleri' yara izlerine sahip olanlar da dahil, dış görünüşünden rahatsız olan gençlerin bu durumu düzeltmelerine yardımcı olma gibi destekleri de kapsayacak.
Güney Kore, nispeten yüksek kabul edilen yüzde 7.2'lik bir genç işsizlik oranına sahip olmasının yanı sıra, üretkenliği daha da tehlikeye atan 'düşük doğum oranı' sorununu çözmeye çalışıyor.
Bu yılki doğum oranı kadın başına 0.78 olarak ölçülen Güney Kore, dünyada doğurganlık oranı birin altında olan tek ülke oldu. Ülkede kadınlar, yavaşlayan bir ekonomide çocuk sahibi olmanın yüklü maliyeti, iş olanaklarının kısıtlı olması ve emlak fiyatlarının yükselişi gibi çeşitli sebeplerle çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor.
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