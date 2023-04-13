Gazeteci Şahin: Toplum kadının başarısına bahaneler buluyor

“Asıl sorun güncel siyaset ve toplumun gençlere bakış açısı. Bu ülke bütün devrimci tarihini 25’likler üzerine kurmuş. Biz Mahir’in yazılarından hâlâ feyz alıyoruz, o zamanki yaşı Z kuşağı dediğimiz gençlerin yaşı. Rap müzik yapmadan, dans etmeden yakalanamayacağı düşünülen gençler, o zaman sosyalizmin devrimin teorilerini yazıyordu. Bu gençlerden düşünme sürelerini çaldık biz. Aileden, hiçbir ek gelir olmadan, mezun olduktan sonra özelde veya devlette torpilsiz yükselebileceğini bilerek dünyaya bakmak var; ne yaparsan yap elde hiçbir şey kalmayacağını bilerek bakmak var. Kimse çalışmak istemiyor çünkü kazandıkları para en basit ihtiyaçlara bile yetmiyor. Bu amaçsızlık içinde birilerinden ülkeyi, dünyayı değiştirme azmi beklemek çok uç bir istek. Gençlerin bu hâle gelişinden hepimiz sorumluyuz. Hiçbir zafer yaşatamadık onlara. Biz eskiden bir gün ıspanak, bir gün nohut, bir gün fasülye çıksa yemekhanede dördüncü gün isyan ederdik, o masaya döner gelirdi. Küçük bir kazanım ama kazanmanın tadını alıyorduk. Sadece yaşlı ve tecrübeli diye bir insan doğru yerde duruyor denilemez. Genç bir insan da önünde sunulmuş hiçbir şey yoksa, hayatı öğrenebileceği unsurları yoksa, insanca mücadeleyi anlatma şansı çok zor. Birçok şeyin aslında sadece yurttaş oldukları için bile hakkı olduğunu maalesef bilmiyorlar, görmediler.”