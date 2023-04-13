Gazeteci Şahin: Toplum kadının başarısına bahaneler buluyor
23:04 13.04.2023 (güncellendi: 13:06 14.04.2023)
Gazeteci Şahin, kadınların başka bir erkek üzerinden değerlendirilmesine tepki göstererek, “Toplum kadının başarısına o kadar güzel bahaneler buluyor ki… Bu bahanelerin yüzde 90’ı da başka bir erkeğe dayanıyor. Oscar alan kadının babasının fabrikatör olması gündem oldu. Oscar alan erkeğin babasının mesleği gündem olmuş gibi” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile gazeteci Sevilay Yılman arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Muharrem İnce’nin ifadeleri ‘cinsiyetçilik’ tartışmalarını alevlendirdi.
‘Bahanelerin yüzde 90’ı başka bir erkeğe dayanıyor’
Radyo Sputnik’te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına konuşan Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin, “Siyaset bir erkekler kulübü. Baş başayken nasıl muhabbetler döndürdüklerini de bu söylemlerle anlıyoruz” ifadelerini kullandı ve İnce’yle ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti:
“Tüm tuşlara birden basıyor. Diline oturmuş da olabilir. Şu an sadece 20 yaş kesiminde değil, 40’lı yaşlarda da çok fazla kullanılan bir kalıp oldu. Sosyal medyayı çok diline pelesenk etmiş olabilir. Ama Sevilay Yılman ile ilgili söylediği şey zaten başından beri mücadelesini verdiğimiz hikâye. Toplum kadının başarısına o kadar güzel bahaneler buluyor ki… Bu bahanelerin yüzde 90’ı da başka bir erkeğe dayanıyor. Oscar alan kadının babasının fabrikatör olması gündem oldu. Sanki Oscar alan erkeğin babasının mesleği gündem olmuş gibi… Hangi kesimden olduğu, hangi değeri savunduğu önemli değil. Kadınsan, bir yerde bu başına geliyor. Özlem Zengin’de olduğu gibi herkes mutlaka bir gün, bu ikinci sınıf insan muamelesini muhakkak yaşıyor.”
İnce’nin adaylığıyla ilgili de konuşan Ayşen Şahin, “2018’de aldığı oyu kendi aldı sanıyor. Çocuksu bir yanılsama içinde” ifadelerini kullandı.
‘Gençlerin bu hâle gelişinden hepimiz sorumluyuz’
Seçimin en tartışmalı kesimi ise Z kuşağı olarak adlandırılan, çoğu ilk kez oy kullanacak olan gençler. Gençlerin durumuna ilişkin değerlendirme yapan Ayşen Şahin, gençlerden düşünme sürelerinin çalındığını, ne yaparsa yapsınlar ellerinde hiçbir şey kalmayacağı düşüncesiyle amaçsızlaştıklarını söyleyerek “Gençlerin bu hâle gelişinden hepimiz sorumluyuz. Hiçbir zafer yaşatamadık onlara” dedi:
“Asıl sorun güncel siyaset ve toplumun gençlere bakış açısı. Bu ülke bütün devrimci tarihini 25’likler üzerine kurmuş. Biz Mahir’in yazılarından hâlâ feyz alıyoruz, o zamanki yaşı Z kuşağı dediğimiz gençlerin yaşı. Rap müzik yapmadan, dans etmeden yakalanamayacağı düşünülen gençler, o zaman sosyalizmin devrimin teorilerini yazıyordu. Bu gençlerden düşünme sürelerini çaldık biz. Aileden, hiçbir ek gelir olmadan, mezun olduktan sonra özelde veya devlette torpilsiz yükselebileceğini bilerek dünyaya bakmak var; ne yaparsan yap elde hiçbir şey kalmayacağını bilerek bakmak var. Kimse çalışmak istemiyor çünkü kazandıkları para en basit ihtiyaçlara bile yetmiyor. Bu amaçsızlık içinde birilerinden ülkeyi, dünyayı değiştirme azmi beklemek çok uç bir istek. Gençlerin bu hâle gelişinden hepimiz sorumluyuz. Hiçbir zafer yaşatamadık onlara. Biz eskiden bir gün ıspanak, bir gün nohut, bir gün fasülye çıksa yemekhanede dördüncü gün isyan ederdik, o masaya döner gelirdi. Küçük bir kazanım ama kazanmanın tadını alıyorduk. Sadece yaşlı ve tecrübeli diye bir insan doğru yerde duruyor denilemez. Genç bir insan da önünde sunulmuş hiçbir şey yoksa, hayatı öğrenebileceği unsurları yoksa, insanca mücadeleyi anlatma şansı çok zor. Birçok şeyin aslında sadece yurttaş oldukları için bile hakkı olduğunu maalesef bilmiyorlar, görmediler.”