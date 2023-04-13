https://sputniknews.com.tr/20230413/gaye-usluer-birinci-siradan-rektor-adayi-oldum-gul-beni-secmedi-ama-ben-rovans-almayi-dusunmedim-1069646198.html

Gaye Usluer: Birinci sıradan rektör adayı oldum, Gül beni seçmedi ama ben rövanş almayı düşünmedim

Gaye Usluer: Birinci sıradan rektör adayı oldum, Gül beni seçmedi ama ben rövanş almayı düşünmedim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili “Özellikle Sayın İnce’nin şahsında rövanşist bir tutum görüyorum" yorumunda bulunan partinin eski... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T20:38+0300

2023-04-13T20:38+0300

2023-04-13T20:39+0300

radyo

akşam postasi

memleket partisi

gaye usluer

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

atama

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CHP’ye dönen Memleket Partisi kurucu üyesi ve eski sözcüsü Gaye Usluer, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Usluer, “Özellikle Sayın İnce’nin şahsında, rövanşist bir tutum görüyorum. Hepimizin soluksuz kaldığı, iktidar değişimine odaklandığı bir süreç. Ülkenin ortak geleceği, çocuklarımız için bazı hedeflerimizden bazı iddialarımızdan vazgeçmemiz ya da ertelememiz gereken bir dönemdeyiz” açıklamasında bulundu.Gaye Usluer’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Bugün o gün değil'Bunu görmeyip hala aynı minvalde devam eden arkadaşlara bişey diyemiyorum. Özellikle Sayın İnce’nin şahsında, rövanşist bir tutum görüyorum. Mevcut durum ve koşullar belli. Seçim kaybedildiğinde, “ne olacak kaybedilmeseydi” diyeceğimiz bir durum yok. Hepimizin soluksuz kaldığı, iktidar değişimine odaklandığı bir süreç. Ülkenin ortak geleceği, çocuklarımız için bazı hedeflerimizden, bazı iddialarımızdan vazgeçmemiz ya da ertelememiz gereken bir dönemdeyiz. Bugün o gün değil.'Gül beni atamadı ama ben geriye dönmüyorum'Ben 2007’de rektör adayıydım. Üniversitedeki seçimde birinci oldum. Yök’teki mülakatta birinci oldum ama Sayın Abdullah Gül’ün ilk atamadığı birinci sıradaki rektör adayıyım. Ben hala rektör olsaydım, ben ben dersem bunun bugün için hiçbir anlamı yok. Ben hala geriye dönüp şu kadar oy aldım demenin, dikiz aynasından geriye bakmanın anlamı yok. Bu kişilere de ülkeye de bir şey kazandırmaz. Tabi ki bunlar sembolleşebilir ama ideolojik birliktelikleri olmayan partiler ülkenin geleceği için bir araya geldiler. Herkesin kendi hassasiyetlerini ertelediği bir süreç. Çünkü ortak akıl tesis edip Türkiye için bir gelecek inşa etmek isteniyor."

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, memleket partisi, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, atama