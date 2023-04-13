https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-nato-ve-abdyi-ukrayna-topraklarindan-rusyaya-siber-saldiri-duzenlemekle-sucladi-1069638001.html
FSB, NATO ve ABD'yi Ukrayna topraklarından Rusya'ya siber saldırı düzenlemekle suçladı
FSB, NATO ve ABD'yi Ukrayna topraklarından Rusya'ya siber saldırı düzenlemekle suçladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçtiğimiz yılın başından bu yana Rusya’nın kritik altyapısına yönelik 5 binin üzerinde siber saldırının düzenlendiğini... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:59+0300
2023-04-13T16:59+0300
2023-04-13T16:59+0300
dünya
rusya
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
siber saldırı
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2022’nin başından bu yana Rusya’nın kritik altyapısına yönelik 5 binin üzerinde siber saldırının olduğu, ancak saldırıların olumsuz sonuçlarının önlenebildiği belirtildi.Açıklamada, “Analiz kapsamında Ukrayna topraklarının ABD ve NATO ülkeleri tarafından Rusya'daki sivil tesislere yönelik büyük çaplı siber saldırıları düzenlemek için kullanıldığını gösteren veriler elde edildi. Şu anda Ukrayna'nın ağ altyapısı, Batı ülkelerinin saldırgan siber operasyon birimleri tarafından kullanılıyor, böylece bu birimlerin gizlice yeni tür siber silahları kullanmalarına imkan tanınıyor” ifadelerine yer verildi.ABD’nin müdahil olduğunu gizlemek için siber saldırıları düzenleyen Ukraynalı hacker grubu IT Army of Ukraine gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, oysa bilgisayar tehditlerinin ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) birleşik komuta kademesinin doğrudan katılımıyla, uluslararası ve ulusal bilgisayar korsan gruplarıyla işbirliği yapılarak geliştirildiği vurgulandı.Ulusal grupları saldırıların geliştirilmesine dahil olan ülkeler arasında ABD, Türkiye, Gürcistan ve Polonya'yı gösteren FSB’nin açıklaması şöyle devam etti:“Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus altyapısına yönelik siber saldırılara karışan somut bireyleri, kuruluşları ve ayrıca gerçek işverenleri belirleme ve onlardan hesap sorma imkanlarına sahiptir.”
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rusya, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, siber saldırı
rusya, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, siber saldırı
FSB, NATO ve ABD'yi Ukrayna topraklarından Rusya'ya siber saldırı düzenlemekle suçladı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçtiğimiz yılın başından bu yana Rusya’nın kritik altyapısına yönelik 5 binin üzerinde siber saldırının düzenlendiğini bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2022’nin başından bu yana Rusya’nın kritik altyapısına yönelik 5 binin üzerinde siber saldırının olduğu, ancak saldırıların olumsuz sonuçlarının önlenebildiği belirtildi.
Açıklamada, “Analiz kapsamında Ukrayna topraklarının ABD ve NATO ülkeleri tarafından Rusya'daki sivil tesislere yönelik büyük çaplı siber saldırıları düzenlemek için kullanıldığını gösteren veriler elde edildi. Şu anda Ukrayna'nın ağ altyapısı, Batı ülkelerinin saldırgan siber operasyon birimleri tarafından kullanılıyor, böylece bu birimlerin gizlice yeni tür siber silahları kullanmalarına imkan tanınıyor” ifadelerine yer verildi.
ABD’nin müdahil olduğunu gizlemek için siber saldırıları düzenleyen Ukraynalı hacker grubu IT Army of Ukraine gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, oysa bilgisayar tehditlerinin ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) birleşik komuta kademesinin doğrudan katılımıyla, uluslararası ve ulusal bilgisayar korsan gruplarıyla işbirliği yapılarak geliştirildiği vurgulandı.
Ulusal grupları saldırıların geliştirilmesine dahil olan ülkeler arasında ABD, Türkiye, Gürcistan ve Polonya'yı gösteren FSB’nin açıklaması şöyle devam etti:
“Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus altyapısına yönelik siber saldırılara karışan somut bireyleri, kuruluşları ve ayrıca gerçek işverenleri belirleme ve onlardan hesap sorma imkanlarına sahiptir.”