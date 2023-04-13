https://sputniknews.com.tr/20230413/floridada-caddeler-gole-dondu-bir-kisi-sel-sularinda-yuzdu--1069632350.html
Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
ABD’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentinde şiddetli yağışın ardından bir kişi sel sularında yüzdü. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:56+0300
2023-04-13T15:56+0300
2023-04-13T15:56+0300
dünya
video
abd
florida
sel
aşırı yağışlar
fort lauderdale
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Caddelerin göle döndüğü kentte çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı.Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durduruldu.ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County’de etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Fort Lauderdale kentindeki caddelerde su baskınları meydana geldi.Çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı yollar kapandı.Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin sel sularında yüzdüğü görüldü.
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Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
2023-04-13T15:56+0300
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video, abd, florida, sel, aşırı yağışlar, fort lauderdale, видео
video, abd, florida, sel, aşırı yağışlar, fort lauderdale, видео
Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
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ABD’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentinde şiddetli yağışın ardından bir kişi sel sularında yüzdü.
Caddelerin göle döndüğü kentte çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı.
Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durduruldu.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County’de etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi.
Fort Lauderdale kentindeki caddelerde su baskınları meydana geldi.
Çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı yollar kapandı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin sel sularında yüzdüğü görüldü.