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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230413/fed-tutanaklari-yayinlandi-abd-ekonomisi-icin-hafif-resesyon-tahmini-1069607194.html
Fed tutanakları yayınlandı: ABD ekonomisi için 'hafif resesyon' tahmini
Fed tutanakları yayınlandı: ABD ekonomisi için 'hafif resesyon' tahmini
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait tutanakları yayınladı. Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin olası etkilerine dikkat çekilen raporda, "Fed... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T03:16+0300
2023-04-13T03:16+0300
ekonomi
fed
faiz
enflasyon
resesyon
abd
tutanak
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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.Politika faizinin 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.75-5 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artırımlarının durmasını da değerlendirdiğini gösterdi.Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılması konusunda hemfikir olduğuna işaret edilerek, Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltma sürecine devam etmesinin uygun olduğu konusunda anlaştığı aktarıldı.'Dezenflasyon süreci halen belirsiz'Yetkililerin, son enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede beklenenden daha yavaş ilerlemeye işaret ettiği değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen tutanaklarda, "Yetkililer, yıllık bazda, tedarik zincirlerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte temel mal fiyat enflasyonunun düştüğünü, ancak düşüşün hızının yavaşlayarak dezenflasyon sürecinin hala belirsiz olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi.Tutanaklarda, yetkililerin konut hizmetleri enflasyonunun muhtemelen gelecek aylarda yavaşlamaya başlamasını beklediği, konut hariç temel hizmet fiyatlarında enflasyonun düştüğüne dair çok az kanıt olduğunu düşündüğü kaydedildi.'Bankacılık sektöründeki gelişmeler enflasyon üzerinde baskı yaratabilir'Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin, birçok yetkilinin federal fon oranı hedef aralığına ilişkin değerlendirmelerini düşürmelerine yol açtığı vurgulanan tutanaklarda, yetkililerin bu gelişmelerin muhtemelen hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına yol açacağı ve ekonomik aktivite, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı yorumunda bulunduğu ifade edildi.'Yılın sonlarında hafif resesyon başlayacak'Tutanaklarda, son derece belirsiz ekonomik görünüm göz önüne alındığında, birkaç yetkilinin para politikasının uygun duruşunu belirlemede esnekliğin korunması gerektiğini vurguladığının altı çizildi."Birkaç yetkili, bu toplantıda hedef aralığını sabit tutmanın uygun olup olmayacağını düşündüklerini belirtti" ifadelerine yer verilen tutanaklarda, buna karşın Fed ve diğer kurumların koordinasyon içinde aldığı önlemlerin bankacılık sektöründeki koşulların sakinleşmesine yardımcı olduğunu ve ekonomik aktivite ve enflasyona yönelik yakın vadeli riskleri azalttığını gözlemlediği aktarıldı.Tutanaklarda, "Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, Fed yetkililerinin mart toplantısı sırasındaki tahmini, bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor" ifadesi kullanıldı.
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fed, faiz, enflasyon, resesyon, abd, tutanak
fed, faiz, enflasyon, resesyon, abd, tutanak

Fed tutanakları yayınlandı: ABD ekonomisi için 'hafif resesyon' tahmini

03:16 13.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait tutanakları yayınladı. Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin olası etkilerine dikkat çekilen raporda, "Fed yetkililerinin tahmini, bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor" denildi.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.
Politika faizinin 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.75-5 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artırımlarının durmasını da değerlendirdiğini gösterdi.
Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılması konusunda hemfikir olduğuna işaret edilerek, Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltma sürecine devam etmesinin uygun olduğu konusunda anlaştığı aktarıldı.

'Dezenflasyon süreci halen belirsiz'

Yetkililerin, son enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede beklenenden daha yavaş ilerlemeye işaret ettiği değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen tutanaklarda, "Yetkililer, yıllık bazda, tedarik zincirlerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte temel mal fiyat enflasyonunun düştüğünü, ancak düşüşün hızının yavaşlayarak dezenflasyon sürecinin hala belirsiz olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi.
Tutanaklarda, yetkililerin konut hizmetleri enflasyonunun muhtemelen gelecek aylarda yavaşlamaya başlamasını beklediği, konut hariç temel hizmet fiyatlarında enflasyonun düştüğüne dair çok az kanıt olduğunu düşündüğü kaydedildi.

'Bankacılık sektöründeki gelişmeler enflasyon üzerinde baskı yaratabilir'

Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin, birçok yetkilinin federal fon oranı hedef aralığına ilişkin değerlendirmelerini düşürmelerine yol açtığı vurgulanan tutanaklarda, yetkililerin bu gelişmelerin muhtemelen hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına yol açacağı ve ekonomik aktivite, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı yorumunda bulunduğu ifade edildi.

'Yılın sonlarında hafif resesyon başlayacak'

Tutanaklarda, son derece belirsiz ekonomik görünüm göz önüne alındığında, birkaç yetkilinin para politikasının uygun duruşunu belirlemede esnekliğin korunması gerektiğini vurguladığının altı çizildi.
"Birkaç yetkili, bu toplantıda hedef aralığını sabit tutmanın uygun olup olmayacağını düşündüklerini belirtti" ifadelerine yer verilen tutanaklarda, buna karşın Fed ve diğer kurumların koordinasyon içinde aldığı önlemlerin bankacılık sektöründeki koşulların sakinleşmesine yardımcı olduğunu ve ekonomik aktivite ve enflasyona yönelik yakın vadeli riskleri azalttığını gözlemlediği aktarıldı.
Tutanaklarda, "Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, Fed yetkililerinin mart toplantısı sırasındaki tahmini, bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor" ifadesi kullanıldı.
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